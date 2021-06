Mass Effect Legendary Edition: Neues Update behebt Fehler – Changelog liefert Details

Die "Mass Effect: Legendary Edition" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Wie Electronic Arts und die Entwickler von BioWare bekannt gaben, steht ab sofort ein umfangreiches neues Update zur „Mass Effect: Legendary Edition“ bereit.

Offiziellen Angaben zufolge bringt das besagte Update sowohl Bugfixes als auch diverse Verbesserungen mit sich. Beispielsweise wurden die Fehler behoben, die in allen drei „Mass Effect“-Abenteuern das korrekte Freischalten von Trophäen beziehungsweise Achievements verhindern konnten. Des Weiteren wurden fertig gerenderte Zwischensequenzen, die nach dem letzten Update dunkler waren als vorgesehen, korrigiert.

Verbesserungen im offiziellen Changelog zusammengefasst

Weitere Bugs, die aus der Welt geschafft wurden, verhinderten das Erreichen der maximalen Charakter-Stufe sowie die Freischaltung der Spectre-Meisterausrüstung der Stufe VII im ersten „Mass Effect“, während in „Mass Effect 2“ die Dichte des Nebels auf Illium reduziert wurde. Die Anzahl der maximalen Credits wiederum, die von „Mass Effect“ in „Mass Effect 2“ übertragen werden können, wurden auf 100.000 reduziert, damit der Spielfortschritt in der Anfangsphase ausgewogener verläuft.

In „Mass Effect 3“ hingegen wurde zudem das Problem in Angriff genommen, durch das während des „Citadel“-DLCs für die deutsche und italienische Lokalisierung keine englischen Dialoge mehr abgespielt wurden. Den kompletten Changelog zum neuen Update findet ihr in deutscher Sprache auf der offiziellen Website.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

Quelle: Electronic Arts

