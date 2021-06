PS Plus & PS Now günstiger: Abos dank Days of Play im Angebot

PS Plus und PS Now im Angebot. Im Zuge der Day of Play-Aktion könnt ihr die Jahresmitgliedschaften beider Premiumdienste für jeweils 44,99 Euro kaufen.

Heute kommt unter anderem "Star Wars: Squadrons" in das PS Plus-Angebot.

Die Zahl der PS Plus-Abonnenten steigt kontinuierlich. Erst kürzlich gab Sony bekannt, dass der Dienst mittlerweile auf rund 48 Millionen Kunden kommt. PlayStation Now wird von 3,2 Millionen Spielern abonniert.

Damit die Kunden künftig etwas günstiger in den Genuss der Mitgliedschaften kommen, wurden die Preise der Jahresmitgliedschaften von PlayStation Now und PlayStation Plus im Zuge der Days of Play gesenkt. Zumindest über einen kurzen Zeitraum hinweg könnt ihr sie für jeweils 44,99 Euro in euren Besitz bringen – beispielsweise bei den folgenden Händlern:

PlayStation Plus

PlayStation Now

Die Vorteile von PlayStation Plus dürften weitreichend bekannt sein. Hervorgehoben werden kann unter anderem die Möglichkeit, auf der PS4 und PS5 die Online- und Multiplayer-Features zahlreicher Spiele zu nutzen. Zu den weiteren Features einer Mitgliedschaft gehören der Zugriff auf 100 GB Cloudspeicher für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos.

PS Plus und Now im Juni 2021

Zu den wichtigsten Features zählt außerdem die PS Plus-Spielesammlung: In der vergangenen Woche wurden die PS Plus-Games für Juni 2021 angekündigt. Heute erfolgte die Freischaltung. Seit Mittag könnt ihr demnach die folgenden Games in euren Besitz bringen, ohne zusätzlich bezahlen zu müssen:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Operation Tango (PS5)

Auch die PS Now-Spiele für Juni wurden vor einigen Tagen enthüllt. Spieler mit einer Mitgliedschaft erhalten demnach zusätzlich zum bestehenden Angebot aus mehreren Hundert Games die folgenden Neuzugänge:

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Sonic Forces

The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Slay the Spire

Car Mechanic Simulator

Sowohl PS Plus als auch PS Now kosten jenseits der heutigen Aktion rund 60 Euro pro Jahr, sodass ihr einmal mehr 15 Euro sparen könnt.

