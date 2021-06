Battlefield 2042: Enthält einen brandneuen Spiel-Modus – Statement zu Crossplay

"Battlefield 2042" erscheint im Oktober 2021.

Weiter geht es mit den Neuigkeiten zum am heutigen Mittwoch Nachmittag für die Konsolen und den PC angekündigten First-Person-Shooter „Battlefield 2042“.

Wie die Entwickler von DICE bekannt gaben, wird „Battlefield 2042“ einen brandneuen Spiel-Modus enthalten, der sich aktuell bei DICE Los Angeles in Entwicklung befindet. Enthüllt wird dieser im Rahmen des „EA Play Live“-Events am 22. Juli 2021. Laut DICE haben wir es bei dem mysteriösen Spiel-Modus mit einem „aufregenden Liebesbrief an die Battlefield-Fans zu tun“.

Free2Play-Komponente im Bereich des Möglichen

Ein weiteres Thema, über das gesprochen wurde, ist eine mögliche Crossplay-Unterstützung, zu der sich DICE-General-Manager Oskar Gabrielson wie folgt äußerte: „Wir werden in den nächsten Monaten weitere Neuigkeiten sowohl zum Fortschritt als auch zur großartigen Arbeit von Associate-Design-Director Feras Musmar und seinem Team sowie zum Thema Cross-Play bekannt geben. Mehr dazu gibt es in Kürze.“

Zum Thema: Battlefield 2042: Shooter offiziell Trailer, Termin und mehr angekündigt

Bekanntermaßen wird „Battlefield 2042“ erst einmal ohne einen Battle-Royal-Modus auskommen müssen. Doch wie steht es um eine Free2Play-Komponente an sich? Wie Gabrielson andeutete, könnte sich dahingehend etwas in Arbeit befinden. So heißt es: „Wie man sich vielleicht erinnert, haben wir damals Battlefield Heroes als Free2Play-Titel entwickelt. Dazu haben wir heute nichts zu berichten, wir freuen uns aber auf weitere Ankündigungen in der Zukunft.“

„Battlefield 2042“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Arbeit und wird am 22. Oktober 2021 in Form verschiedener Editionen veröffentlicht.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042