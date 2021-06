Chivalry 2: Mittelalter-Scharmützel ab sofort für PS4 & PS5 erhältlich

Mit "Chivalry 2" gehen die mittelalterlichen Multiplayer-Scharmützel mit sofortiger Wirkung in ihre nächste Runde. Zu den größten Neuerungen gehört die Unterstützung des Crossplay-Multiplayers.

"Chivalry 2" ist ab sofort erhältlich.

Wie die Entwickler der Torn Banner Studios bekannt gaben, wird mit „Chivalry 2“ mit sofortiger Wirkung die zweite Runde der mittelalterlichen Multiplayer-Scharmützel eingeläutet.

Je nach Plattform unterstützen sowohl der Team Deathmatch- als auch der Team Objective-Modus bis zu 64 Spieler gleichzeitig und sorgen so für hitzige Gefechte auf dem Schlachtfeld. Zum Einsatz kommen dabei zahlreiche mittelalterliche Waffen wie Schwerter, Äxte, Lanzen, Pfeil und Bogen sowie diverse Belagerungswaffen.

Plattformübergreifende Gefechte werden unterstützt

Zu den größten Neuerungen von „Chivalry 2“ gehört die Unterstützung des Crossplay-Features, durch das plattformübergreifende Gefechte ermöglicht werden. Des Weiteren versprachen die Torn Banner Studios eine langfristige Unterstützung mit diversen neuen Inhalten und Verbesserungen. Unter den bereits bestätigten Neuerungen befindet sich die Ray-tracing-Unterstützung für die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen, die zu einem bisher nicht näher genannten Termin folgt.

„Es ist ein total verrücktes, episches Online-Gemetzel für 64 Spieler, das den Spielern endlich die Intensität bietet, in Ihren Lieblings-Schlachtszenen aus mittelalterlichen Filmen mit von der Partie zu sein. Chivalry 2 zieht Sie direkt in die Action hinein und bietet die Befriedigung eines unglaublich tiefen Kampfsystems, den filmischen Ruhm belagernder Burgen, das Chaos einer riesigen Welle von Rittern, die ineinander krachen, und urkomische Monty Python-inspirierte Voice-Overs. Wir können es kaum erwarten, unsere Fans auf dem Schlachtfeld ihre Schlachtrufe brüllen zu hören“, so die Entwickler.

„Chivalry 2“ ist ab sofort für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

