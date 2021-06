Ratchet & Clank Rift Apart: Entwicklung verlief laut Machern ohne Crunch

In wenigen Tagen erscheint der Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart" exklusiv für die PlayStation 5 im Handel. Wie Mitglieder des Entwicklerteams sagen, seien die Arbeiten am Spiel ohne Crunch-Zeiten ausgekommen.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Gestern fiel um 16 Uhr deutscher Zeit das Review-Embargo für den neuen PlayStation 5-Exklusivtitel „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Gegenwärtig steht das Spiel bei einem Wertungsschnitt von 89 auf Metacritic, wofür sich auch einige Verantwortliche des Teams auf Twitter bedankten. Einige von ihnen nutzten dabei auch die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie während der Entwicklung des Titels keinen Crunch machen mussten.

Ratchet & Clank: Arbeiten an einem tollen Spiel ohne Crunch „ist möglich“

Zunächst äußerte sich Grant Parker, der als Game Designer bei Insomniac Games angestellt ist, zu den Arbeiten am Spiel. Er merkt an, der könne „für niemanden außer mich selbst sprechen, aber ich musste nicht ein einziges Mal crunchen“, sondern habe normal 40 Stunden pro Woche gearbeitet. Es sei also, wie er abschließend ausführt, möglich, an einem „großartigen Spiel zu arbeiten, „ohne zu leiden“. In einem weiteren Post fügt er hinzu, seine Vorgesetzten hätten ihn des Weiteren diesbezüglich bestärkt und darauf geachtet, dass er „nicht ausbrenne.“

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet Parkers Kollegin Lindsay Thompson, die als Animatorin bei Insomniac Games arbeitet. Laut ihrer Aussage habe auch sie nie während der Entwicklung von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ crunchen müssen. Es habe zwar „einige Nächte“ gegeben, in denen sie länger gearbeitet hätte, um Dinge fertig zu bekommen, allerdings sei dies ausdrücklich kein crunchen gewesen. In einem darauffolgenden Post ergänzt sie, sie könne ebenfalls nur für sich sprechen, doch sie glaubt, dass niemand im Team unter Crunch gelitten habe.

Zum Thema: Der Kampf gegen Crunch-Zeiten ist (fast) aussichtslos – Meinung

Crunch, also extreme Überstunden, geraten immer wieder in die Kritik bei Videospielproduktionen. Vergangenes Jahr erreichten uns Berichte über Crunchzeiten bei CD Projekt RED, die während in der finalen Entwicklungsphase von „Cyberpunk 2077“ angeblich konstant sechs Tage pro Woche arbeiten mussten, obwohl Crunch zuvor noch kategorisch von der Studioleitung ausgeschlossen worden war. Auch Naughty Dog geriet während der Entwicklung des Action-Adventures „The Last of Us Part 2“ wegen beständiger Crunch-Zeiten in die Kritik.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

