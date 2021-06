Ratchet & Clank Rift Apart: Freischaltzeit im PlayStation Store

Der Launch von "Ratchet & Clank Rift Apart" steht bevor. Und inzwischen steht fest, wann Käufer der digitalen Version am Launchtag durchstarten können.

"Ratchet & Clank Rift Apart" erscheint am kommenden Donnerstag.

„Ratchet & Clank Rift Apart“ erscheint in dieser Woche für die PlayStation 5. Während die ersten Test-Wertungen eine klare Kaufempfehlung gaben, stellt sich die Frage, wann der Titel am Launch-Tag im PlayStation Store freigeschaltet wird. Denn der Preload ist bereits verfügbar.

An dieser Stelle sorgt Sony für keine Überraschungen. Wie inzwischen feststeht, dürft ihr am Launch-Tag, also am 11. Juni 2021, ab 0:01 Uhr loslegen. Über den Preload könnt ihr das Spiel schon im Vorfeld herunterladen und spart euch somit am kommenden Donnerstag die Ladezeit. Der Download des PS5-Titels „Ratchet & Clank Rift Apart“ hat eine Größe von etwa 40 GB.

Day One-Update mit Performance-Modi

Auch die Details zumwurden bereits geteilt. Mit der Aktualisierung finden zwei Performance-Modi den Weg in das Spiel. Dazu zählen der klassische Performance-Modus mit einer Auflösung von 1800p und 60 FPS sowie ein spezieller Performance-Modus mit Raytracing. Beim zuletzt genannten Modus lieget die Auflösung bei 1440p – bei einer Bildrate von ebenfalls 60 FPS.

Hinzu gesellt sich der übliche Qualitätsmodus, mit dem „Ratchet & Clank Rift Apart“ auf eine Auflösung von 4K bei 30 FPS abzielt.

Im neusten Teil müssen Ratchet und sein Kumpel Clank erneut den Plänen von Dr. Nefarious entgegenwirken. Diesem gelang es, eine alternative Vergangenheit aufzusuchen, in der er aus den Konflikten als Sieger hervorging, um so für reichlich Chaos in der Gegenwart zu sorgen. Auch im Gameplay spielen alternative Universen eine Rolle.

Im technischen Bereich macht „Ratchet & Clank Rift Apart“ Gebrauch von den Möglichkeiten der neuen Sony-Konsole. Während die Ladezeiten dank der schnellen SSD der PS5 spürbar reduziert wurden, sollen die Features des DualSense-Controllers dafür sorgen, dass ihr das neue Abenteuer von Ratchet und Clank intensiver erlebt.

Im PLAY3-Test schrieb Sven: „Während die charmante Geschichte mit ihrer tollen Inszenierung und einem guten Mix aus Action und Drama punktet, sind die wahren Stars die Shooter-Passagen sowie die Next-Gen-Technik. Dank des DualSense-Controllers fühlten sich die Kämpfe der Reihe noch nie so befriedigend an oder sahen, abgesehen von wenigen Aussetzern, nie besser aus.“

