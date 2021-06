Resistance 4: Nachfolger soll sich bei Insomniac Games in Arbeit befunden haben

"Resistance 4": Befand sich der Nachfolger zwischenzeitlich in Entwicklung?

In den vergangenen Jahren setzten sich die Fans immer wieder für einen Nachfolger zur „Resistance“-Trilogie ein, die seinerzeit für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge soll sich ein Nachfolger in Form von „Resistance 4“ zwischenzeitlich bei Insomniac Games in Entwicklung befunden haben. Dies berichtet zumindest Colin Moriarty in der 153. Ausgabe des „Sacred Symbols Podcast“ und bezieht sich bei seinen Angaben auf eine interne Quelle, die mit der Sachlage vertraut sein soll.

Wurden zu viele postapokalyptische dem Nachfolger zum Verhängnis?

Doch warum wurde „Resistance 4“ niemals fertiggestellt und veröffentlicht? Auch hierzu lieferte der Insider unbestätigte Details und wies darauf hin, dass die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment mit den Testwertungen und den Verkaufszahlen der drei PS3-Shooter zufrieden waren und sich durchaus vorstellen konnten, einem Nachfolger grünes Licht zu erteilen.

Allerdings ergab sich hieraus das Problem, dass sich mit „Resistance 4“, „Killzone: Shadow Fall“, „Horizon: Zero Dawn“, „Days Gone“ und „The Last of Us“ seinerzeit zu viele First-Party-Titel in Entwicklung befanden, die auf ein postapokalyptisches Setting setzten. Eine Begebenheit, der im Endeffekt das sich bereits in Arbeit befindende „Resistance 4“ zum Opfer fiel.

„Resistance 4 wurde PlayStation vorgeschlagen, und sie lehnten es ab, weil es ‚zu ähnlich‘ zu The Last of Us war und sie nicht wollten, dass sich die beiden Spiele überschneiden. Also wurde Resistance zu diesem Zeitpunkt eingestellt“, so der Insider.

Ob die Arbeiten an „Resistance 4“ zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden könnten, bleibt abzuwarten.

Quelle: Gamefront

