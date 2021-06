Death Stranding: Director’s Cut für die PlayStation 5 angekündigt

Im Rahmen des Summer Game Fests haben Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions die PlayStation 5-Version des Endzeit-Abenteuers „Death Stranding“. Unter dem Namen „Death Stranding: Director’s Cut“ werden die Spieler einige technische Verbesserungen erhalten, wobei auch einige neue Inhalte enthalten sein werden.

Neue Inhalte und weitere Verbesserungen

Wie man in dem neuesten Trailer sehen kann, wird Sam Porter Bridges auch an neue Orte gelangen. Anscheinend wird er im Lager von Fragile Express sein Unwesen treiben. Des Weiteren wurden auch neue Funktionen angedeutet, die an „Metal Gear Solid“ erinnern. Allerdings haben die Verantwortlichen noch keine konkreten Details zu den Verbesserungen und Inhalten verraten.

Wie der Moderator Geoff Keighley mitteilte, soll die vollständige Enthüllung von „Death Stranding: Director’s Cut“ in wenigen Wochen erfolgen. Sobald weitere Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Death Stranding“ erschien ursprünglich im November 2019 für die PlayStation 4 und wurde im darauffolgenden Sommer auch für den PC veröffentlicht. In dem Abenteuer, das meist als „DHL-Simulator“ betitelt wurde, begibt man sich in der Rolle von Sam Porter Bridges durch eine Welt, die von Monstern heimgesucht wurde, die „Gestrandete Dinge“ genannt werden. Man muss Ressourcen an die Städte liefern und das gesamte Kommunikationsnetzwerk der USA wiederherstellen.

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Death Stranding