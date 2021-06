Dragon Ball Z Kakarot: Launch Trailer zu DLC 3 veröffentlicht

Im dritten "Dragon Ball Z: Kakarot"-DLC steht Trunks im Mittelpunkt.

Die dritte und letzte Erweiterung des Action-RPGs „Dragon Ball Z: Kakarot“ steht in den Startlöchern. Darin schlüpfen wir jedoch nicht in die Rolle von Hauptcharakter Son-Goku, sondern in die des jungen Trunks. Einen kleinen Ausblick auf die Geschichte von DLC 3, der den Zusatztitel „-Trunks- Der Krieger der Hoffnung“ trägt, liefert der kürzlich veröffentlichte Launch Trailer, den ihr euch wie immer unten im Artikel ansehen könnt.

Dragon Ball Z Kakarot: In DLC 3 ist Trunks die letzte Hoffnung

Die Geschichte des DLCs spielt in einer alternativen Zeitlinie, die sich enorm von der uns bekannten unterscheidet. In dieser ist Son-Goku an den Folgen eines Herzvirus gestorben. Einige Zeit nach seinem Tod erschienen plötzlich zwei Monster auf der Erde, die Cyborgs C17 und C18, die den Planeten in ein Schlachtfeld verwandelten.

Vegeta, Piccolo und die anderen Helden stellten sich diesen neuen Gegnern zwar entgegen, allerdings wurde sie alle letztendlich von den Cyborgs getötet. Nach Piccolos Ableben konnten sie die Dragon Balls nicht mehr benutzten und die Verstorbenen blieben tot. Einzig Son-Gohan kämpft noch immer gegen diese gefährlichen Feinde an.

Unterstützung erhält er dabei vom jungen Trunks, dem Sohn von Bulma und Vegeta. In diesem sieht Son-Gohan nicht nur großes Potential, sondern sogar die letzte Hoffnung für ihre Welt. In DLC 3 erleben wir somit was geschah, bevor Trunks in eine Zeitmaschine gestiegen war, um die Vergangenheit zu verändern.

Zum Thema: CyberConnect2: CEO spricht über Zensur ihrer Anime-Titel durch Sony

Dabei versprechen die Verantwortlichen von Entwicklerstudio CyberConnect2 und Publisher Bandai Namco Entertainment unter anderem einige Original-Szenen, die weder im „Dragon Ball“-Manga noch im „Dragon Ball Z“-Anime enthalten waren. Außerdem ist mit „Android Assault“ ebenfalls ein neuer Spielmodus enthalten.

„Dragon Ball Z: Kakarot -Trunks- Der Krieger der Hoffnung“, der dritte und finale DLC des Action-RPGs, erscheint am 11. Juni 2021 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Werdet ihr DLC 3 von „Dragon Ball Z: Kakarot“ spielen?

