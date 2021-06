Kena Bridge of Spirits: Gameplay-Präsentation am morgigen Freitag

Heute möchten wir euch noch einmal an die bevorstehende Gameplay-Präsentation von "Kena: Bridge of Spirits" am morgigen Freitag erinnern. Diese wird im Rahmen des digitalen "Tribeca Games Spotlight"-Events über die Bühne gehen.

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint im August 2021.

Am heutigen Donnerstag Abend um 20 Uhr unserer Zeit wird mit dem von Geoff Keighley produzierten Eröffungs-Event der diesjährige „Summer of Games“ eingeläutet.

Bestandteil des „Summer of Games 2021“ ist das im letzten Monat angekündigte „Tribeca Games Spotlight“-Event, das morgen Abend um 20 Uhr stattfindet. An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal daran erinnern, dass unter anderem die Entwickler der Ember Labs mit von der Partie sein und ihr kommendes Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ präsentieren werden. Dementsprechend dürfen wir mit neuen Eindrücken aus dem malerischen Abenteuer rechnen.

Der Release erfolgt im August

Nach gleich mehreren Verschiebungen ist „Kena: Bridge of Spirits“ mittlerweile für eine Veröffentlichung am 24. August 2021 vorgesehen. Erscheinen wird das Action-Adventure dabei für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Wie die Macher der Ember Labs kürzlich bestätigten, war „Kena: Bridge of Spirits“ ursprünglich als ein PS4-exklusives Projekt geplant.

Zu den Umsetzungen für die PlayStation 5 und den PC entschloss sich das Studio erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dementsprechend werden die technischen Vorteile der PS5 erst beim nächsten großen Projekt der Ember Labs voll ausgeschöpft. „Unsere Basisarbeit war auf der PS4. Aber wenn wir uns das zweite Spiel ansehen und uns darauf konzentrieren, die Vorteile der SSD zu nutzen und Mechaniken darum herum zu bauen, wird es wirklich Spaß machen“, hieß es dazu.

„Ich bin mir sicher, dass wir die tatsächliche Geschwindigkeit noch nicht voll ausgenutzt haben – wir haben viele Vorteile daraus gezogen, dass sie einfach von Haus aus besser ist. Aber ich denke, man kann es noch mehr pushen.“

