Microsoft: Weitere Studiokäufe und mindestens ein Spiel pro Quartal geplant

Der Xbox Game Pass steht im Fokus der neuen Strategie von Microsoft.

Microsoft hat in den vergangenen Jahren einige Entwickler und sogar einen ganzen Publisher übernommen. Ziel ist die Stärkung des Xbox Game Pass. Die Einkaufstour ist allerdings nicht beendet.

Im Rahmen eines Briefings für Medien und Analysten bestätigte Matt Booty, das Oberhaupt der Xbox Game Studios, dass weiterhin nach Studios gesucht wird, die „großartige Leute, großartige Teams und großartige neue Ideen“ mit sich bringen.

In den vergangenen Jahren zeigten sich die Redmonder wenig zögerlich und erweiterten das Portfolio an First-Party-Studios mit zahlreichen Neuzugängen. Neben der Gründung von The Initiative („Perfect Dark“) und einem neuen „Age of Empires“-Studio kamen Ninja Theory („Hellblade“), Playground Games („Forza Horizon“), Obsidian („Fallout: New Vegas“), InXile („Wasteland 3“), Double Fine („Psychonauts“) und zuletzt Bethesda samt der dazugehörigen Entwickler hinzu.

Game Pass braucht stets neue Inhalte

Laut Booty benötigt der Game Pass einen konstanten Fluss an neuen Inhalten. Und Microsoft zielt darauf ab, das Portfolio zu vergrößern, während der Dienst wächst. „In erster Linie sind wir verpflichtet, eine vielfältige Sammlung von Studios aufzubauen, die eine vorhersehbare Pipeline von qualitativ hochwertigen Spielen liefern“, so seine Worte.

Das Unternehmen verpflichtet sich, Spiele zu entwickeln, die „Spannung, Vorfreude und Engagement“ bei den Fans erzeugen, was auf mehreren Arten erfolgen soll. „Erstens investieren wir weiterhin in die Studios hinter unseren Tentpole-Franchises“, so Booty mit einem Verweis auf „Halo“, „Forza“ und „Sea of Thieves“.

„Zweitens erweitern wir die Organisation unserer Studios durch Akquisitionen. Wir verwenden einen Filter von ‚Menschen, Teams und Ideen‘, um uns diszipliniert zu halten. Menschen, zu denen wir Beziehungen haben, Teams, die sowohl erfolgreiche als auch schwierige Spiele geliefert haben, und Studios, die sich mit neuen Ideen bewährt haben“, so seine abschließenden Worte.

Weitere Meldungen zu Microsoft:

Microsoft ist bestrebt, den Xbox Game Pass und Project xCloud auf möglichst viele Bildschirme zu bringen. Heute wurden eine TV-App und ein spezieller TV-Stick angekündigt. Auch über den Browser werden die gestreamten Spiele verfügbar gemacht. Dennoch möchte das Unternehmen laut der eigenen Angabe an den Konsolen festhalten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Microsoft