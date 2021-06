PSN Store Deal: Angebot der Woche lässt euch 50 Prozent sparen

Die "UFC 4 Deluxe Edition" ist günstiger im PlayStation Store zu haben.

Aufgrund der unzähligen Preisreduzierungen im PlayStation Store verliert das „Angebot der Woche“ zwar zunehmend an Relevanz. Doch auch in der laufenden Woche wurde ein Deal of the Week freigeschaltet.

Bis zum 17. Juni 2021 könnt ihr die Deluxe Edition von „UFC 4“ günstiger in euren Besitz bringen. Sie kostet 39,99 Euro statt der sonst üblichen 79,99 Euro.

Ein besonderer Deal ist es allerdings nicht. In den vergangenen Monaten war die Deluxe Edition von „UFC 4“ mehrfach für diesen Preis im Angebot. Im Xbox Store ist der Titel in dieser Version momentan sogar für nur 31,99 Euro zu haben. Verzichtet ihr auf die Zusatzinhalte, dann bekommt ihr die Standard Edition von „UFC 4“ auf Amazon für nur 29,99 Euro. Im PlayStation Store kostet sie 69,99 Euro.

Die Deluxe Edition von „UFC 4“ bringt einige Zusatzinhalte mit sich. Dazu zählen:

Tyson Fury

Anthony Joshua

Bruce Lee (alle Gewichtsklassen)

Brock Lesnar

Starter-Paket (500 UFC Points, 1x Jeans-Shorts, 2x Tanktops, Backyard-Hintergrund für Spielerkarte)

„UFC 4“ kam im November des vergangenen Jahres auf den Markt und konnte durchaus positive Wertungen einfahren. Der Metascore liegt im Fall der PS4-Fassung bei 78. Deutlich weniger zufrieden scheinen einige Spieler zu sein, die für einen User-Score von nur 1.5 sorgten. Nicht nur die Qualitäten des Spiels werden bemängelt. Auch die Ingame-Werbung stieß vielen Spielern nach dem Launch sauer auf.

Mehr zu UFC:

In unserem Test kam „UFC 4“ auf eine solide 8.5. Im Fazit schrieb Olaf: „EA Sports räumt mit den größten Schwächen des Vorgängers auf und baut Stärken wie beispielsweise das Kickboxen weiter aus. UFC 4 besitzt zwar noch einige Problemchen, in seinem Kern jedoch motiviert das Spiel vor allem durch seine packend inszenierten und toll präsentierten Kämpfe.“ Mehr zu „UFC 4“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Deals im PlayStation Store

Falls das Angebot zu „UFC 4“ nicht auf euer Interesse stößt, dann könnten die weiteren Deals eure Kaufabsichten beeinflussen. Am gestrigen Mittwoch gingen die PS Plus Double Discounts an den Start, die Mitglieder des Premiumdienstes doppelt sparen lassen, zumindest wenn vorangegangene Deals nicht als Messlatte genommen werden.

