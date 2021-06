Ratchet & Clank Rift Apart: Launch-Trailer stimmt auf das neueste PS5-Abenteuer ein

Morgen erscheint "Ratchet & Clank: Rift Apart" exklusiv für die PlayStation 5. Der obligatorische Launch-Trailer ist bereits heute eingetroffen.

Ab morgen dürft ihr euch in das neueste Abenteuer von Ratchet & Clank stürzen.

Vor einer Stunde wurde auf dem offiziellen PlayStation-Kanal der Launch-Trailer zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Das neueste Jump ’n‘ Run aus dem Hause Insomniac Games erscheint am morgigen Freitag exklusiv für PlayStation 5.

Alle Funktionen der PS5 werden ausgereizt

Wir haben es hier mit dem wohl vielversprechendsten PS5-Titel zu tun, bei dem alle Funktionen der neuen Sony-Konsole zum Einsatz kommen. Dank der ultraschnellen SSD werden neue Spielwelten in Rekordzeit geladen. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger sorgen für ein immersives Spielerlebnis, das euch in seinen Bann ziehen wird.

Ratchet und sein Wegbegleiter Clank haben erneut die Aufgabe, die Pläne des verrückten Roboterwissenschaftlers Dr. Nefarious zu durckreuzen. Dafür müssen die beiden zahlreiche Roboterhorden in verschiedenen Dimensionen bekämpfen. Dabei werdet ihr nicht nur das ikonische Duo, sondern auch einen weiblichen Lombax namens Rivet steuern, die aus einer anderen Dimension stammt.

Im Trailer bekommt ihr eine Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay-Abschnitten zu sehen, die eure Vorfreude auf das Spiel noch einmal steigern werden. Falls ihr vom Preload Gebrauch macht, könnt ihr pünktlich um Mitternacht loslegen. Mit dem Release wird übrigens ein Day One-Patch herausgebracht, der einen Performance-Modus und einen Raytracing-Modus mit sich bringt.

Wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in der internationalen Presse abgeschnitten hat, erfahrt ihr in diesem Artikel. Unseren Testbericht zum Spiel findet ihr hier:

Related Posts

Wenn ihr mit der Reihe bis dato noch nicht in Berührung gekommen seid, solltet ihr euch zuerst mit der Vorgeschichte vertraut machen. Die Handlung knüpft nämlich an die Ereignisse des letzten Hauptablegers an, der noch für die PS3 veröffentlicht wurde.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart