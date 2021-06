Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD: Game-Director Yamai stellt die DLCs vor

Im Zuge der Neuauflage bekam das frisch veröffentlichte "Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster" diverse exklusive Download-Inhalte spendiert. In einem aktuellen Video geht Game-Director Kazuyuki Yamai etwas näher auf die besagten Inhalte ein.

"Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster" ist ab sofort erhältlich.

Vor wenigen Tagen erschien mit „Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2003.

Neben einer komplett überarbeiteten Grafik und diversen spielerischen Optimierungen bekam „Shin Megami Tensei 3“ im Zuge des Remasters zudem exklusive Inhalte spendiert. Im Detail haben wir es hier mit vier Download-Paketen zu tun, die unter anderem im Rahmen der Digital-Deluxe-Edition angeboten werden. In einem frisch veröffentlichten Video ging Game-Director Kazuyuki Yamai etwas näher auf die DLC-Inhalte ein.

Ein Gastauftritt von Dante und mehr

Das Highlight stellt laut Yamai das sogenannte „Maniax Pack“ dar, mit dem der legendäre „Devil May Cry“-Protagonist Dante den Weg in das Rollenspiel findet. „Dantes stylische und genreübergreifende Action sollte man sich nicht entgehen lassen“, so Yamai. Hinzukommt das „The Shin Megami Tensei Background Music Pack“.

Mit diesem wird es euch ermöglicht, die Hintergrundmusik auf der Weltkarte und im Kampfgeschehen zu ändern. Mit „Mercy“ und „Exploitation“ hingegen werden euch zwei neue Maps geboten. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Karten könnt ihr Belohnungen in Form von Geld und Erfahrungspunkten freischalten, die euch das Leben ein wenig erleichtern.

„Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ ist für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

