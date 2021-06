Assassin’s Creed Valhalla: Meisterherausforderung mit Termin, Trailer & Details angekündigt

"Assassin's Creed Valhalla" bekommt in Kürze einen neuen Spiel-Modus spendiert.

Zum Abschluss der Woche bedachten die Entwickler von Ubisoft alle Besitzer von „Assassin’s Creed Valhalla“ mit einer kleinen Ankündigung.

Wie bekannt gegeben wurde, darf sich die Community in Kürze über einen neuen Spiel-Modus freuen. Dieser wird den Namen „Meisterherausforderung“ tragen und bereits am kommenden Dienstag, den 15. Juni 2021 an den Start gebracht. Versorgt werden alle Plattformen, für die „Assassin’s Creed Valhalla“ erhältlich ist. Doch was hat es mit dem neuen Modus auf sich?

Erster Trailer zur Meisterherausforderung

Den Angaben der verantwortlichen Entwickler zufolge steht ihr in der „Meisterherausforderung“ vor der Aufgabe, bereits abgeschlossene Prüfungen zu wiederholen und eure Erfahrung in Bereichen wie dem Nahkampf, dem Fernkampf oder dem Schleichen unter Beweis zu stellen. Werden die entsprechenden Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, warten exklusive Belohnungen auf euch.

„Schalte neue einzigartige Belohnungen frei – darunter Waffen, Tätowierungen und Dekorationen – während du deine Fertigkeiten perfektionierst“, führte Ubisoft im Rahmen der offiziellen Ankündigung aus. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung der „Meisterherausforderung“.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Stadia erhältlich.

