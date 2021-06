Hideo Kojima: Death Stranding-Schöpfer spricht über sein neues Projekt

Ein weiteres "Death Stranding" wird es wohl so schnell nicht geben.

Hideo Kojima war zu Gast beim Summer Game Fest und gab im Zuge der Show vage Hinweise auf sein nächstes Projekt. Dabei deutete er an, dass es keine Fortsetzung von „Death Stranding“ sein wird.

Auf die Frage von Geoff Keighley nach der nächsten Ära von „Hideo Kojima Entertainment“ erklärte der Chef von Kojima Productions, wie der aktuelle Zustand der Welt seinen kreativen Prozess verändert hat. Darauf aufbauend könnt ihr ein Spiel erwarten, das sich von den bisherigen Games unterschiedet.

Corona hat die Welt verändert

„Ich kann es nicht wirklich genau sagen“, so Kojima. „Es wird nicht wie in der Vergangenheit sein, es wird nicht ein Schritt nach dem anderen sein. [Die Pandemie] ist eine drastische Veränderung, genau wie nach 9/11. Wir müssen uns anpassen und über neue Wege der Kreation nachdenken, denn die Unterhaltung darf nicht zurückbleiben.“

„Ich muss darüber nachdenken, was in der Zukunft passieren wird. Wenn es so etwas wie ein Außerirdischer wäre, der in mein Spiel kommt, würde es nicht viel über den aktuellen Zustand der Welt aussagen. Wir könnten uns einfach irgendwelche Konzepte oder Ideen ausdenken“, so der Game Designer weiter.

Es ist keine Überraschung, dass sich Kojima nicht in die Karten schauen lässt. Denn auch zu „Death Stranding“ wurden jahrelang nur recht kryptische Informationen herausgegeben, bevor das Spiel für die PS4 auf den Markt kam.

Ein paar Worte über seine Pläne verlor er dann aber doch. „Ich möchte immer einige gesellschaftliche Elemente als Basis in das Spiel einbauen, um die Spieler an das Geschehen heranzuführen, damit sie vielleicht darüber nachdenken. Natürlich soll das Ganze auch noch unterhaltsam sein. Bei dieser Geschwindigkeit der Veränderung muss ich wirklich überlegen, welche Vorhersage ich treffe und auf welche Weise ich dem Spieler Ideen vorstelle.“

Death Stranding für PS5 angekündigt

Während ihr zumindest vorerst kein „Death Stranding 2“ erwarten solltet, steht seit wenigen Stunden fest, dass es „Death Stranding“ auf die PS5 schaffen wird. Der Titel erobert die neue Sony-Konsole als Director’s Cut, der technischen Verbesserungen und neue Inhalte umfasst. Auch wurden Funktionen angedeutet, die an „Metal Gear Solid“ erinnern. Details dazu sollen in den kommenden Wochen folgen.

