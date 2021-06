Overwatch 2: Detaillierte Charakter-Modelle von Baptiste und Sombra präsentiert

"Overwatch 2" erscheint nicht vor 2022.

Im Rahmen des gestrigen Eröffnungs-Events zum „Summer Game Fest 2021“ wurden diverse Titel vorgestellt beziehungsweise thematisiert.

Darunter auch der kommende Multiplayer-Shooter „Overwatch 2“, der sich aktuell bei Blizzard Entertainment in Entwicklung befindet und nach dem aktuellen Stand der Dinge frühestens 2022 erscheinen wird. Konkrete Details zu „Overwatch 2“ wurden zwar nicht genannt, allerdings ermöglichte uns Game-Director Aaron Keller einen ersten Blick auf die detaillierten Charakter-Modelle von „Overwatch 2“.

Story-Missionen und weitere Neuerungen

„Overwatch 2“ wird für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 entwickelt und wird im direkten Vergleich mit dem ersten „Overwatch“ verschiedene Neuerungen bieten. Darunter PvE-Missionen, in denen euch die Geschichte des Spiels beziehungsweise der verschiedenen Charaktere erzählt werden soll.

„Der Kampf setzt sich in den Heldenmissionen fort. Auf der ganzen Welt entstehen neue Krisenherde. Stellt euch in ständig wechselnden Szenarien den zahlreichen gefährlichen Gegnern entgegen. Steigt Stufen mit euren Lieblingshelden auf und erhaltet mächtige Anpassungsmöglichkeiten, um eure Siegeschancen zu erhöhen“, so Blizzard Entertainment.

Weitere Details zu den Neuerungen von „Overwatch 2“ und dem Gameplay an sich sollen in den kommenden Monaten folgen.

