Ratchet & Clank Rift Apart: Wie lange fällt die Spielzeit des PS5-Hits aus?

Die Frage, wie lange der kommende PlayStation 5-Exklusivtitel "Ratchet & Clank: Rift Apart" an den DualSense-Controller fesseln wird, beschäftigt derzeit viele Spieler. Nachfolgend schildern wir euch unsere Einschätzungen hierzu nach unserem Test.

Mit "Ratchet & Clank: Rift Apart" erwartet euch ein PS5-Pflichttitel.

Die Veröffentlichung des PlayStation 5-Exklusivspiels „Ratchet & Clank: Rift Apart“ steht kurz bevor. Ein Thema, das viele Gamer derzeit interessiert, ist die Frage nach der Spielzeit des Action-Plattformers. Nachdem dieses in unserem großen Test zum Titel eher beiläufig Erwähnung fand, möchten wir hier nun etwas detaillierter darauf eingehen.

Ratchet & Clank Rift Apart: Die Story fesselt für circa 12 Stunden and die PS5

In unserem Review-Artikel wollten wir primär andere Facetten des neuesten Werks von Insomniac Games in den Fokus rücken, weshalb Angaben der Spielzeit zu kurz kamen. Wir schrieben lediglich von einer „circa 12 Stunden langen Kampagne“. Doch was meinen wir damit?

Für unseren ersten Durchlauf von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ benötigten wir ungefähr 20 Stunden. Dabei schlossen wir die Story ab, beendeten sämtliche optionale Nebenmissionen des Spiels und fanden fast alle Sammelobjekte und Secrets. Lediglich zwei der insgesamt 80 Collectibles (fünf Kategorien), eine Waffe und drei Trophäen (Platin nicht mitgerechnet) flutschten uns durch unsere Lombax-Hände.

Unsere Aussage („circa 12 Stunden“) im Test bezieht sich somit einzig und allein auf die Zeit, die wir mit den Story-relevanten Missionen verbrachten. Abhängig von eurem Spielstil, eurem gewählten Schwierigkeitsgrad und euren Fähigkeiten könnt ihr letztendlich natürlich auch schneller durchkommen. Doch wir würden schätzen, dass die meisten Spieler in ihrem ersten Durchgang ungefähr zehn bis zwölf Stunden nur für den Abschluss der Story benötigen werden.

Setzen wir dies in Relation zum Umfang der vorherigen Hauptteile der „Ratchet & Clank“-Reihe, ist das wirklich ordentlich. Kleinere Ableger, etwa „Quest for Booty“ oder auch „Nexus“, dessen Story „Rift Apart“ nun fortführt, brachten es zumeist auf circa fünf Stunden Spielzeit. Die Hauptteile lagen hinsichtlich des Umfangs ihrer Story meist zwischen acht und zehn Stunden. Mit dem ersten PS5-Game der Reihe erhaltet ihr also ein umfangreiches und abwechslungsreiches Paket, das über den Verlauf seiner Geschichte zudem sehr gut unterhält.

Ratchet & Clank Rift Apart: Sammelobjekte können Spielzeit nahezu verdoppeln

Wie in den Vorgängern gibt es selbstverständlich auch abseits der Story wieder einiges zu tun. In den Levels verstecken sich kleine Nebenmissionen sowie allerlei Sammelgegenstände, nach denen ihr euch auf die Suche begeben könnt. Hierzu zählen natürlich die altbekannten Gold Bolts sowie Rüstungen, Spionbots, CraiggerBears und etwas, das wir euch nicht vorwegnehmen möchten. Während euch die letzten zwei Dinge keine spielerischen Vorteile bringen, solltet ihr nach den übrigen Collectibles stets gut die Augen offenhalten.

Gold Bolts haben verschiedene Funktionen: Einige von ihnen fungieren gewissermaßen als Cheat Codes, andere schalten Grafikfilter oder weitere Spielereien frei. Rüstungen gewähren euch indes Boni auf einige eurer Statuswerte und Aktionen. Die Spionbots bergen derweil ein Geheimnis, das wir euch an dieser Stelle nicht verraten möchten.

Wenn ihr euch in den Levels etwas umseht und auch mal vom vorgegebenen Pfad abweicht, solltet ihr bereits viele dieser Sammelobjekte finden können. Einige sind jedoch wirklich gut versteckt und verlangen von euch auch, mal um die Ecke zu denken. Wollt ihr alle Collectibles finden, kann sich eure Spielzeit in „Rift Apart“ schnell nahezu verdoppeln.

Wollt ihr also wirklich 100% im neuen „Ratchet & Clank“-Game erreichen – die Story abschließen, alle Nebenmissionen beenden, alle Sammelobjekte finden + alle Trophäen freischalten – dürfte euch der Action-Plattformer sicherlich gut 20 bis 25 Stunden an den DualSense-Controller fesseln. Ein durchaus ordentlicher Umfang.

Wie Insomniac Games schon vorab verrieten, ist es entsprechend absolut möglich, die Platin-Trophäe bereits im ersten Spieldurchlauf freizuschalten. Doch selbst dann muss euer interdimensionales Abenteuer mit Ratchet, Clank und Neuzugang Rivet noch nicht vorbei sein.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: Was ist der Dimensionator?

Habt ihr die Story nämlich einmal abgeschlossen, schaltet ihr den Herausforderungs-Modus frei, quasi ein New Game+. Um diesen zu meistern müsst ihr die Mechaniken des PS5-Spiels wirklich verinnerlichen. Dieser Modus ist für euren Fortschritt im Titel zwar unerheblich, dennoch ist es eine Erfahrung, die wir euch sehr ans Herz legen möchten.

Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Ausführungen in diesem Artikel weiterhelfen konnten und wünschen euch natürlich jetzt schon viel Spaß mit Spiel. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint heute, am 11. Juni 2021, exklusiv für die PlayStation 5.

Freut ihr euch bereits auf „Ratchet & Clank: Rift Apart“?

