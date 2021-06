Resident Evil: Netflix enthüllt den Cast der Live-Action-Serie

Netflix hat den Cast einer neuen "Resident Evil"-Serie enthüllt.

Dieses Jahr feiert Capcoms altehrwürdiges „Resident Evil“-Franchise sein 25. Jubiläum. Das soll natürlich groß gefeiert werden, weshalb das Unternehmen diverse Ankündigungen und Veröffentlichungen für das laufende Jahr versprochen hat. Mit „Resident Evil: Infinite Darkness“ steht beispielsweise bereits eine Anime-Serie in den Startlöchern und zu einer kommenden Live-Action-Serie wurde nun offiziell der Cast enthüllt.

Resident Evil: Informationen zur neuen Serie sind noch rar

Genauer verkündete VoD-Anbieter Netflix die Besetzung der Videospiel-Adaption heute im Rahmen seines Geeked Week-Events. In einer kurzen Twitter-Nachricht heißt es lediglich, der Konzern habe die Serie bereits lange ankündigen wollen und fordert die Zuschauer auf, sich auf eine Reise nach „New Raccoon City“ vorzubereiten. Angeblich sollen im Mittelpunkt der Geschichte die Töchter von Albert Wesker stehen.

Zum Cast dieser „Resident Evil“-Serie Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph und Paola Nunez. Gegenwärtig ist einzig bei Lance Reddick („Lost“, „John Wick“) bekannt, welche Rolle er spielen wird. Wie er auf seinem Twitter-Account persönlich verkündete, dürfe er nun endlich bestätigen, dass er „Resident Evil“-Bösewicht Albert Wesker spielen werde.

Zum Thema: Resident Evil Infinite Darkness: Netflix präsentiert die Eröffnungsszene

Die Netflix-Serie ist nicht das einzige Live-Action-Projekt, das sich derzeit basierend auf der „Resident Evil“-Lizenz in Arbeit befindet. Bekanntlich arbeiten Constantin Film und Screen Gems an einem neuen Kinofilm zur Suvival-Horrorreihe, der voraussichtlich am 24. November 2021 in den Kinos starten soll. Im Gegensatz zu den vorherigen Kinofilmen soll sich dieses Reboot mehr auf die Horrorwurzeln des Franchise besinnen.

Netflix‘ „Resident Evil“-Live-Action-Serie hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was ist eure Meinung zum Cast von Netflix‘ „Resident Evil“-Serie?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil