Tribes of Midgard: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Wikinger-Abenteuer

Zum Abschluss der Woche enthüllten die Verantwortlichen von Gearbox Publishing den finalen Releasetermin von "Tribes of Midgard". Passend dazu steht auch ein frischer Trailer zum Wikinger-Abenteuer bereit.

"Tribes of Midgard" erscheint Ende Juli.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Gearbox Publishing kündigten die Entwickler von Norsfell Games im vergangenen Jahr ihr neues Projekt „Tribes of Midgard“ an.

Wie im Rahmen des diesjährigen „Summer Game Fest“ bekannt gegeben wurde, hat das Wikinger-Abenteuer mittlerweile auch einen festen Releasetermin. Los geht es demnach am 27. Juli 2021, wobei „Tribes of Midgard“ sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem ausführlich auf die Spielwelt und die wichtigsten Features eingegangen wird.

Die Welt steht vor ihrem Untergang

„Tribes of Midgard“ verfrachtet euch in eine Welt, die sich mit Ragnarök und damit ihrem drohenden Untergang konfrontiert sieht. Sagenhafte Kreaturen, tödliche Geister und mordlustige Riesen bedrohen die Welt, während sich die Spieler mit bis zu neun weiteren Freunden zusammenschließen und die Kontrolle über einen Wikingerstamm übernehmen, der in dieser tödlichen Welt um sein Überleben kämpft.

Um das eigene Dorf zu verteidigen, steht ihr unter anderem vor der Aufgabe, eure Spielwelt zu erkunden und euch auf die Suche nach Ressourcen zu begeben, mit denen ihr Waffen und wichtige Gegenstände für euer Dorf herstellt. Dies geschieht tagsüber. In der Nacht hingegen wagen sich die Healthings genannten Wesen aus ihren Verstecken und greifen euer Dorf an. Nun liegt es an euch, eure Siedlung zu verteidigen.

Für die nötige Abwechslung wird laut den Machern von Norsfell Games die prozedural generierte Spielwelt sorgen, in der immer wieder neue Geheimnisse und Extras darauf warten, von euren Wikingern entdeckt zu werden.

