Dolmen: Publisher gefunden – Horror-Rollenspiel im Trailer vorgestellt

Nachdem es um das Horror-Rollenspiel "Dolmen" zuletzt recht still wurde, wurde nun bekannt gegeben, dass dieses vom frisch gegründeten Publishing-Label Prime Matter vertrieben wird. Passend zu dieser Ankündigung steht auch ein neuer Trailer bereit.

"Dolmen" erscheint 2022.

Bereits im Jahr 2018 kündigten die Entwickler der Massive Work Studios die laufenden Arbeiten am Horror-Rollenspiel „Dolmen“ an.

Seitdem musste das Studio verschiedene Hindernisse wie beispielsweise eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne überwinden. Getreu dem Motto „Was lange wärt, wird endlich gut“ fanden die Macher der Massive Work Studios mit Prime Matter nun endlich einen Publisher, der „Dolmen“ vertreiben wird. Um diese Ankündigung entsprechend zu feiern, stellten die Entwickler einen frischen Trailer bereit, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „Dolmen“ auf euch zukommt.

Von kosmischem Horror und Science-Fiction

Von offizieller Seite wird „Dolmen“ als ein actionreiches Rollenspiel beschrieben, das in der Third-Person-Perspektive gespielt und mit Horror-Elementen aufwarten wird. Euch verschlägt es auf den verlassenen Planeten Revion Prime, auf dem ihr euch zunächst zurechtfinden müsst, ehe ihr euch daran macht, den geheimnisvollen Himmelskörper zu erkunden und euch auf die Suche nach überlebenswichtigen Ressourcen zu begeben.

Zusätzlich nutzt ihr die Kadaver besiegter Gegner, um aus diesen neue Gegenstände und Ausrüstung zu erschaffen, die euch wiederum in die Lage versetzen, euch auf Revion Prime zu behaupten. „Nutze deine Erfahrungspunkte, um dich zu verbessern und dich dem zu stellen, was kein Mensch je geschafft hat“, so die Entwickler weiter.

„Dolmen“ erscheint im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

