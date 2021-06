PS5: Jim Ryan spricht über Scalper und die Konkurrenz

Sonys Jim Ryan widmete sich in einem Interview den PS5-Scalpern und betonte auch, dass die Konkurrenz von PlayStation nicht mehr nur allein im klassischen Gaming-Sektor zu suchen ist.

Die PS5 ist weiterhin Mangelware.

Eines der größten Probleme der neuen Generation ist die Verfügbarkeit der Konsolen. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X verweilen nur selten im Handel, wobei der Kauf der zuerst genannten Konsole einem Glücksspiel gleichkommt.

Zahlreiche Kunden konkurrieren um die wenigen Bestände. Allerdings haben nicht alle Interessenten den Wunsch, die Konsole in den heimischen vier Wänden zu platzieren. Vielmehr dient ihre Jagd auf die PS5 dem Interesse, die Hardware gewinnbringend weiterzuverkaufen. Dabei handelt es sich um sogenannte Scalper, die auch bei Sony für Frustration sorgen.

Jim Ryan ist verärgert

Laut PlayStation-Chef Jim Ryan hat man bei Sony Beschwerden von vielen Leuten gehört, die eine PS5 kaufen möchten, aber keine im Handel entdecken können. Der Manager betonte darauf aufbauend, dass er besonders über Wiederverkäufer und Scalper verärgert ist, die versuchen, einen Vorteil aus denjenigen zu ziehen, die verzweifelt auf der Suche nach der Konsole sind.

„Das frustriert mich wirklich und regt mich auf, vor allem, wenn Wiederverkäufer und Bots es schaffen, an Lagerbestände heranzukommen“, so Ryan in einem Interview mit Axios.

Das PlayStation-Oberhaupt betonte ergänzend, dass das Unternehmen darauf achtet, PS5-Konsolen in Zukunft in „die richtigen Hände“ zu bekommen. Dabei möchte Sony mit verschiedenen Einzelhandelsketten zusammenarbeiten, um einen Weg zu finden, über den die Konsolen ohne weitere Umwege direkt zu den Endkunden gelangen.

Eine solche Möglichkeit bietet neben dem regulären Handel PlayStation Direct, das kürzlich auf dem europäischen Markt gestartet wurde. Über diesen Service möchte Sony die PS5-Konsolen direkt an Verbraucher verkaufen. Allerdings hat das Unternehmen auch im internen Shop mit Lieferproblemen zu kämpfen. Erwartet wird, dass die angespannte Lage bis in das kommende Jahr hineinreichen wird.

Konkurrenz weit über das Gaming hinaus

Im selben Interview widmete sich Jim Ryan einem ganz anderem Thema. Dabei ging es um die Freizeit der Kunden, die durchaus begrenzt ist. In diesem Sinne gebe es nicht nur innerhalb der Gaming-Industrie Konkurrenz. Vielmehr sei der Wettbewerb etwas, das über die Grenzen dessen hinausgeht, was als klassisches Gaming definiert wird.

„Wir sind ein Unterhaltungsunternehmen mit einer Community von mehr als 100 Millionen Spielern mit einem wirklich außergewöhnlichen Maß an Engagement und Einsatz“, so Ryan gegenüber Axios auf die Frage, wie er PlayStation und dessen Konkurrenz definiert. „Ich würde eindeutig sagen, dass wir um Freizeitstunden konkurrieren, und dass jede Definition von Wettbewerb weit über die Grenzen dessen hinausgehen muss, was traditionell als Gaming definiert wurde.“

Weitere Meldungen rund um Sony:

Das sei einer der Gründe, warum Sony bestrebt ist, wichtige PlayStation-Marken auf andere Medien und Plattformen auszuweiten, darunter der Mobile-Sektor und Filme.

„Der Gedanke dabei ist, dass unser IP-Portfolio im Moment so stark ist, dass es widersinnig erscheint, den Genuss auf unsere bestehende PlayStation-Community zu beschränken“, so Ryan. Und speziell auf Mobile angesprochen: „Wir arbeiten an einer Reihe von Modellen, um Mobile zu erschließen. Man wird die ersten Früchte davon früher sehen, als man vielleicht denkt.“

Das komplette Interview könnt ihr euch hier anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Jim Ryan