Godfall: Actionspiel für PlayStation 4 bestätigt & Erweiterung angekündigt

"Godfall" erscheint bald auch für die PlayStation 4.

Im Rahmen seines Gearbox E3 2021 Showcase bestätigte das Unternehmen, dass bisher auf Konsolen PS5-exklusive Actionspiel „Godfall“ bald auch für die PlayStation 4 erscheinen wird. Bereits im April deutete ein PEGI-Eintrag auf eine PS4-Umsetzung des Games hin. Darüber hinaus bestätigten die Verantwortlichen mit „Darkness & Fire“ eine Erweiterung zum Titel. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Godfall: Actionspiel erscheint im August für PlayStation 4

Wie Gearbox Publishing bekannt gab, wird „Godfall“ am 10. August 2021 für die PlayStation 4 im Handel erscheinen. Wenn ihr euch das Spiel für Sonys Last-Gen-System kauft, erhaltet ihr übrigens die Möglichkeit, kostenlos auf die PlayStation 5-Version des Titels upgraden zu können.

Die eingangs erwähnte Erweiterung „Darkness & Fire“, zu der bereits Ende Mai erste Hinweise auftauchten, wird am selben Tag veröffentlicht und soll 19,99 US-Dollar kosten. In Deutschland dürften für das Paket vermutlich 19,99 Euro anfallen. Offiziell bestätigt ist diesbezüglich aktuell allerdings noch nichts.

Mit dem Feuerreich werdet ihr darin ein komplett neues Gebiet erkunden dürfen, bei dem es sich um das bisher größte im ganzen Spiel handeln soll. Dort müsst ihr euch in Form des Flammenblut-Stamms einer neuen Bedrohung entgegenstellen, der mehrere neue Bossgegner sowie über ein Dutzend neuer Feinde dem Actionspiel hinzufügt. Natürlich werdet ihr darin auch erneut allerlei frische Beute machen können. Die Verantwortlichen versprechen über 20 neue Valorplatten-Skins und neue furchterregende Looks für eure Charaktere.

Des Weiteren bestätigte Gearbox auch eine kostenlose Erweiterung für „Godfall“ mit dem Titel „Lightbringer“. Die größte hierin enthaltene Neuerung ist der Lightbringer-Modus, in dem ihr drei Risse schließen müsst, ehe ihr in einer riesigen Endschlacht zahlreichen Monster bekämpfen müsst. Zudem wird eine Matchmaking-Beta für all jene Spieler starten, die das Endgame des Titels erreicht haben. Und zuletzt wird auch ein neuer Loot-Typ ins Spiel eingeführt, nämlich verfluchte Gegenstände. Ihr müsst den Fluch aufheben, um ihr Potential zu entfesseln.

„Godfall“ erschien am 12. November 2021 für die PlayStation 5 und den PC (via Epic Games Store). Die PlayStation 4-Version kommt am 10. August 2021 in den Handel. Am selben Tag werden darüber hinaus sowohl die kostenpflichtige Erweiterung „Darkness & Fire“ sowie die kostenlose Erweiterung „Lightbringer“ veröffentlicht.

