Life is Strange Remastered Collection: E3-Trailer zeigt die grafischen Verbesserungen

Im Rahmen der E3 2021 bedachten uns Square Enix und Deck Nine Games mit einem frischen Trailer zur "Life is Strange Remastered Collection". In diesem wird euch ein Blick auf die grafischen Verbesserungen der Neuauflagen ermöglicht.

Die "Life is Strange: Remastered Collection" erscheint Ende September.

Vor einigen Wochen kündigten Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games die sogenannte „Life is Strange: Remastered Collection“ an.

Wie es der Name der Spielesammlung bereits andeutet, umfasst diese technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflagen von „Life is Strange“ (Dontnod Entertainment) beziehungsweise „Life is Strange: Before the Storm“ (Deck Nine Games). Im Rahmen der hauseigenen E3 2021-Präsentation stellte Square Enix einen frischen Trailer zur „Life is Strange: Remastered Collection“ bereit, in dem etwas näher auf die grafischen Verbesserungen eingegangen wird.

Diese technischen Optimierungen werden geboten

Rundum überarbeitet wurden beispielsweise die Umgebungen und die Charaktermodelle. Darüber hinaus optimierten die Entwickler von Deck Nine Games die Animationen der Charaktere und nahmen zudem kleinere Anpassungen an nicht näher genannten Ingame-Puzzles vor. Einen ersten Eindruck von den technischen Verbesserungen liefert euch der angehängte Trailer.

Die „Life is Strange: Remastered Collection“ wird am 30. September 2021 für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Wer sich dazu entschließen sollte, die Ultimate-Edition des am 10. September 2021 erscheinenden „Life is Strange: True Colors“ zu erwerben, erhält die „Life is Strange: Remastered Collection“ ohne zusätzliche Kosten obendrauf.

