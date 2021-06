Square Enix: Eine Weltpremiere und mehr – Verfolgt das E3-Event bei uns im Livestream

Auch Square Enix veranstaltet am heutigen Sonntag Abend ein Digital-Event zur E3 2021 und möchte unter anderem eine Weltpremiere enthüllen. Bei uns könnt ihr das Event im Livestream mitverfolgen.

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie findet der diesjährige Ableger der E3 in einem rein digitalen Format statt.

Nachdem in den vergangenen Tagen verschiedene Entwicklerstudios und Publisher ihre Digital-Events abhielten, ist am heutigen Sonntag Abend der japanische Publisher Square Enix an der Reihe. Los geht es um 21:15 Uhr unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, hat natürlich die Möglichkeit, das Event im Rahmen des offiziellen Livestreams mitverfolgen.

Eine Weltpremiere und mehrere Neuankündigungen

Doch auf was dürfen wir uns im Detail freuen? Dies verriet Square Enix aus Spannungsgründen natürlich nicht und ging lediglich grob auf die zu erwartenden Inhalte ein. Unter anderem wird im Zuge einer Weltpremiere das neueste Projekt von Eidos Montreal vorgestellt.

Zum Thema: Square Enix Presents: E3-Show samt Programmplan angekündigt – Babylon’s Fall und mehr

Ebenfalls versprochen werden Neuigkeiten zu Platinum Games‘ „Babylon’s Fall“, den kommenden Inhalten des Multiplayer-Action-Titels „Marvel’s Avengers“ sowie ein genauerer Blick auf das von Deck Nine Games entwickelte Adventure „Life is Strange: True Colors“. Auch mit der einen oder anderen Überraschung dürfte zu rechnen sein.

Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Ankündigungen, Eindrücken und Details versorgen.

