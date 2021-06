Jurassic World Evolution 2: Der Triceratops im neuen Video vorgestellt

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung am Wochenende wurde ein weiteres Video zu "Jurassic World Evolution 2" zur Verfügung gestellt. In diesem wird uns ein näherer Blick auf den Triceratops ermöglicht.

"Jurassic World Evolution 2" erscheint 2021.

Zu den Titeln, die anlässlich der E3 2021 in den vergangenen Tagen angekündigt wurden, gehörte unter anderem „Jurassic World Evolution 2“.

Der Strategie-Titel entsteht genau wie der erste Teil beim britischen Entwicklerstudio Frontier Developments und ist für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Jurassic World Evolution 2“ am Wochenende wurde nun ein weiteres Video zum Nachfolger zur Verfügung gestellt. Dieses stammt aus der Pre-Alpha-Phase und rückt mit dem Triceratops eine der mehr als 70 enthaltenen Dinosaurier in den Mittelpunkt.

Eine neue Kampagne, spielerische Verbesserungen und mehr

Offiziellen Angaben zufolge baut „Jurassic World Evolution 2“ auf den Stärken des ersten Teils auf und soll diese weiter ausbauen. Freuen dürft ihr euch beispielsweise auf eine klassische Kampagne, in der ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Dr. Ian Malcolm und Claire Dearing wartet, die ein weiteres Mal von Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard verkörpert werden. Ebenfalls ein Comeback feiern die Spiel-Modi „Challenge“ und „Sanbox“.

Zum Thema: Jurassic World Evolution 2: Dinos, Modi & mehr – Erste Details zum Nachfolger

Neu hingegen ist der sogenannte „Chaos-Theorie-Modus“, in dem ihr euch diversen „Was wäre wenn?“-Szenarien stellt. Ebenfalls versprochen werden neue Dinosaurier, eine überarbeitete Grafik sowie zahlreiche spielerische Verbesserungen.

„Jurassic World Evolution 2“ erscheint 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

