Rune Factory 4 Special: Erscheint im Herbst auch für die PlayStation 4

XSEED und Marvelous Europe haben "Rune Factory 4 Special" für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC angekündigt. Die Veröffentlichung soll in diesem Herbst erfolgen. Ein erster Trailer gewährt einen Blick auf das Abenteuer.

Bereits im Februar 2020 wurde die Nintendo Switch mit einem Remaster des einstigen Nintendo 3DS-Titels „Rune Factory 4“ bedacht. Nun haben die Publisher XSEED Games und Marvelous Europe bekanntgegeben, dass auch PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Spieler mit dem Lifesim-Rollenspiel versorgt werden- Demnach soll „Rune Factory 4 Special“ bereits im Herbst 2021 für die Plattformen veröffentlicht werden.

Baut euch ein Leben auf und geht auf Abenteuer

Ein Held stürzt vom Himmel und wird von einem freundlichen Drachen aufgefangen. Er erinnert sich nur an seinen Namen und erwacht in einem Schloss. Als er als neuer Herrscher erwählt wird, beginnt ein neues Leben in der Stadt, die er weiter aufbaut. Allerdings trifft er eines Tages auf einen monströsen Schmetterling, den er niederstreckt und der ein mysteriöses Mädchen hinterlässt. Daraufhin entfaltet sich ein Abenteuer, das die Grundfesten der Welt erschüttert.

Die PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Versionen von „Rune Factory 4 Special“ werden aufgewertete HD-Grafiken, einen neuen „Frisch verheiratet“-Modus und zusätzliche Zwischensequenzen zu bieten haben. Des Weiteren werden die Spieler die Wahl haben, ob sie als Mann oder Frau spielen möchten, um ihre königlichen Pflichten zu erfüllen.

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Rune Factory 4 Special“ erhält, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt. Sobald ein konkreter Erscheinungstermin enthüllt wird, werden wir euch auf den aktuellen Stand bringen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rune Factory 4 Special