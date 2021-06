Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Demo startet mit Problemen – Lösung in Arbeit

Zum Leidwesen der Spieler startete die PlayStation 5-Demo zu "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" mit einem Fehler, der den Start der Probefassung verhindern kann. Offiziellen Angaben zufolge wird bereits an einer Lösung gearbeitet.

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" entsteht bei Team Ninja.

Im Rahmen der „Square Enix presents“-Ausgabe zur E3 2021 kündigte der japanische Publisher gleich mehrere neue Projekte an.

Darunter das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“, das bei den „Ninja Gaiden“- und „Nioh“-Machern von Team Ninja entsteht. Um interessierten Spielern einen ersten Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch auf sie zukommt, wurde im Laufe der heutigen Nacht eine spielbare Demo zur PlayStation 5-Version von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ veröffentlicht. Lange sollte die Vorfreude der Nutzer allerdings nicht halten.

Fehler soll so schnell wie möglich behoben werden

Stattdessen zeichnete sich schnell ab, dass die heute Nacht veröffentlichte Demo mit einem Fehler zu kämpfen hat, der den Start der „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“-Probefassung verhindern kann. So sehen sich die Spieler mit einer Fehlermeldung konfrontiert, der sie darauf hinweis, dass die Daten des Spiels nicht gelesen beziehungsweise geladen werden konnten.

Auf Nachfrage bestätigte Square Enix den Fehler und versicherte den Spielern, dass bereits an einer Lösung gearbeitet wird. Wann diese im Endeffekt zur Verfügung stehen wird, konnte der Publisher nicht bestätigen. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der Fehler „so schnell wie möglich“ aus der Welt geschafft werden soll.

Die finale Version von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheint im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

