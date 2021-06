UK-Charts: Ratchet & Clank erobern die Spitze

Das erste Mal befindet sich auf Platz 1 der britischen Charts ein Exklusivtitel für die PS5. Und zwar verbannt "Ratchet & Clank: Rift Apart" die Fußballsimulation "FIFA 21" wenige Tage nach dem Release auf den zweiten Platz.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist am 11. Juni für PS5 erschienen.

In dieser Woche befindet sich auf dem Spitzenplatz der britischen Spielecharts das erste Mal ein exklusiver PS5-Titel. Natürlich ist damit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gemeint, das seit vergangenem Freitag für die nur selten vorhandene Sony-Konsole angeboten wird. Der Dauerbrenner „FIFA 21“ musste sich dem ungleichen PlayStation-Duo geschlagen geben und belegt nun den zweiten Platz.

„Returnal“ verfehlte nach der Veröffentlichung knapp den ersten Platz und landete auf Platz 2. Verwunderlich ist dies nicht, weil ein farbenfreudiges Jump ’n‘ Run-Abenteuer im Gegensatz zu einem anspruchsvollen und finsteren Roguelike-Shooter viel mehr die breite Masse anspricht. Tatsächlich verkaufte sich „Ratchet & Clank: Rift Apart“ dreimal so gut wie „Returnal“.

Die PS5-Version vom „Final Fantasy VII Remake“ hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Dafür befindet sich weiterhin „Marvels Spider-Man: Miles Morales“ in der Liste, das wir in dieser Woche auf dem fünften Platz finden.

Mit „Chivalry 2“ steigt eine weitere Neuerscheinung in die Charts ein, das sich immerhin den neunten Platz sichern konnte. Das neueste Horror-Erlebnis von Capcom befindet sich nach wie vor in den Charts, ist aber ein wenig nach hinten gerutscht. Aktuell befindet sich „Resident Evil Village“ auf dem achten Platz.

Ansonsten sind mit „Mario Kart 8 Deluxe“, „Animal Crossing: New Horizons“, „Minecraft (Switch)“ und „Miitopia“ vier Nintendo-Titel vertreten. Zu guter letzt haben wir auf dem sechsten Platz „Assassin’s Creed Valhalla“, das in diesem Jahr noch mehrere neue Inhalte bekommen wird.

Die Charts in der Übersicht

(Neu) Ratchet & Clank: Rift Apart (1) FIFA 21 (3) Mario Kart 8 Deluxe (2) Animal Crossing: New Horizons (4) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (6) Assassin’s Creed Valhalla (7) Minecraft (Switch) (5) Resident Evil Village (Neu) Chivalry 2 (9) Miitopia

