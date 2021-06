Resident Evil Outrage: Ein Spin-off mit Rebecca Chambers in der Hauptrolle? – Unbestätigte Details

"Resident Evil: Outrage" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

Bereits im vergangenen Jahr erreichte uns das Gerücht, dass Capcom hinter verschlossenen Türen an einem Projekt namens „Resident Evil: Outrage“ arbeiten soll.

Während sich das japanische Unternehmen diesbezüglich noch bedeckt hält, brachten die Kollegen von „Biohazardcast“ weitere unbestätigte Details in Umlauf. Diese stammen laut dem Magazin aus einem geschlossenen Playtest von „Resident Evil: Outrage“. Nachdem „Outrage“ zunächst als „Resident Evil: Revelations 3“ veröffentlicht werden sollte, entwickelte sich der Titel zu einem eigenständigen Spin-off, das mit Rebecca Chambers eine alte Bekannte in den Mittelpunkt rückt. Diese hatte in der Vergangenheit in Spielen wie „Resident Evil“ (1996) oder „Resident Evil Zero“ (2002) einen Auftritt.

Der Schrecken eines unbekannten Virus

In „Resident Evil: Outrage“ soll Rebecca dem Schrecken und dem Geheimnis eines unbekannten Virus auf den Grund gehen. Dafür sucht sie unter anderem einen Campus auf, an dem sie mit den Studenten interagiert, um weitere Details in Erfahrung zu bringen. Präsentiert wird euch das Spielgeschehen aus der Third-Person-Perspektive.

Serientypisch hält der Frieden allerdings nicht lange, da sich die Studenten plötzlich in tödliche Infizierte verwandeln und Jagd auf Rebecca machen. Laut „Biohazardcast“ ähneln die Studenten fortan den Majini aus „Resident Evil 5“ und greifen Rebecca mit allen möglichen Gegenständen, die kurzerhand zu Waffen umfunktioniert wurden, an.

Im Zuge des geschlossenen Gameplay-Tests war Rebecca ziemlich verwundbar, was laut „Biohazardcast“ darauf hindeuten könnte, dass „Resident Evil: Outrage“ eine Art Gesundheits-Upgrade-System spendiert bekommt. Zu Beginn sei Rebecca zudem nur mit einem Messer und ihren Fäusten bewaffnet. Der „Investigation“ genannte Play-Test soll auf einer Switch stattgefunden haben, was noch einmal die Gerüchte untermauert, dass wir es hier mit einem Titel zu tun haben, der auf Basis der RE-Engine entsteht und zeitexklusiv für Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid veröffentlicht wird.

Der Release soll im Herbst dieses Jahres erfolgen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden den Gerüchten zufolge weitere Plattformen wie die PlayStation 4 oder die PlayStation 5 versorgt. Beachtet aber bitte, dass die Angaben von „Biohazardcast“ bisher nicht von Capcom kommentiert oder gar bestätigt wurden.

