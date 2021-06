Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Demo kann endlich gestartet werden – Frisches Gameplay

Dank eines entsprechenden Updates kann die PlayStation 5-Demo zum frisch angekündigten "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" nun endlich gestartet werden. Passend dazu steht auch frisches Gameplay zum Action-Rollenspiel bereit.

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" erscheint 2022.

Nach dem Leak im Vorfeld des Events wurde das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ im Rahmen der „Square Enix presents“-Ausgabe zur E3 2021 auch offiziell angekündigt.

Exklusiv auf der PlayStation 5 wurde nur wenige Stunden später eine kostenlose Demo veröffentlicht, die interessierten Spielern einen Eindruck von der Neuankündigung vermitteln soll. So zumindest die Theorie. In der Praxis sahen sich die Nutzer mit der Tatsache konfrontiert, dass sich die Demo aufgrund eines Fehlers nicht starten ließ. Dieser wurde laut offiziellen Angaben mittlerweile behoben.

Erstes Gameplay zeigt die Demo

Somit kann die Probefassung von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ab sofort wie vorgesehen gespielt werden. Passend dazu steht auch das erste Gameplay aus der Demo bereit, das euch einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung des Action-Rollenspiels aus dem Hause Team Ninja („Nioh“) ermöglicht.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht.

Den ersten Trailer und weitere Details zur Neuankündigung warten hier auf euch.

