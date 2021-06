Super Monkey Ball Banana Mania: Ankündigung für PS5/PS4, Termin und Trailer

Das Paket umfasst überarbeitete Versionen der ersten drei Spiele.

Sega hat „Super Monkey Ball: Banana Mania“ für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC angekündigt. Die Sammlung wird am 5. Oktober 2021 auf den Markt gebracht. Die Konsolenversionen kosten 39,99 US-Dollar und die PC-Version schlägt mit 29,99 US-Dollar zu Buche. Die Euro-Beträge dürften ähnlich ausfallen.

Außerdem wurden zwei Sondereditionen bestätigt:

20th Anniversary Edition – Enthält ein Artbook, ein Wendecover, eine Sammlerhülle und 10 kosmetische Gegenstände.

Digital Deluxe Edition – Enthält sechs zusätzliche klassische Charakter-Skins, drei legendäre Konsolen-Skins, 10 anpassbare Gegenstände und den klassischen Soundtrack.

„Super Monkey Ball: Banana Mania“ ist ein High-Definition-Remaster der ursprünglichen drei „Super Monkey Ball“-Spiele, darunter „Super Monkey Ball“, „Super Monkey Ball 2“ und „Super Monkey Ball Deluxe“. Das Paket umfasst über 300 neu gestaltete Level und Labyrinthe, 12 Minispiele und eine bunte Schar von Charakteren.

„Wir sind begeistert, ein neues Super Monkey Ball zur gleichen Zeit anzukündigen, in der wir das 20-jährige Jubiläum dieser geliebten Serie feiern“, so Segas Creative Director und „Super Monkey Ball“-Schöpfer Toshihiro Nagoshi in einer Pressemitteilung. „Die Unterstützung aller, insbesondere der Fans in Übersee, war für das Entwicklerteam über die Jahre eine große Ermutigung. Wir können es kaum erwarten, die reichhaltige Welt von Super Monkey Ball wieder einem neuen Publikum vorzustellen.“

Laut Hersteller könnt ihr in „Super Monkey Ball: Banana Mania“ moderne Grafiken und Features, eine fesselnde Geschichte im Comic-Stil, einen lokalen Koop-Modus für vier Spieler, Online-Herausforderungen und Bestenlisten sowie jede Menge neuer spielbarer Charaktere erwarten. Im Spielverlauf stehen AiAi und seine Affenfreunde vor der Aufgabe, die ruchlosen Pläne des verrückten Affenwissenschaftlers Dr. Bad-Boon zu vereiteln

Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zur Neuankündigung anschauen:

