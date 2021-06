The Medium: Mit Trailer und Termin für PS5 angekündigt

"The Medium" wird in diesem Jahr für die PS5 veröffentlicht. Der Termin steht fest und auch ein Trailer kann angeschaut werden.

Ab September könnt ihr euch in das Abenteuer stürzen.

Nach vorangegangenen Gerüchten ist es offiziell: „The Medium“ wird samt voller DualSense-Unterstützung für die PS5 erscheinen. Das gaben die Entwickler heute in Zusammenarbeit mit PlayStation bekannt. Auch der Termin steht fest. So wird der Titel am 3. September 2021 Sonys New-Gen-Konsole erreichen.

Überschaubare Wertungen

„The Medium“ erschien zunächst konsolenexklusiv für die Xbox Series X, allerdings mit eher ernüchternden Ergebnissen. Während im unten eingebundenen Video vorrangig die positiven Bestwertungen aufgeführt sind, kam „The Medium“ lediglich auf einen Metascore von 71. Ähnlich fiel der User-Score aus.

schrieb beispielsweise: „The Medium ist weniger Survival-Horror und mehr Adventure-Horror wie die vergangenen Spiele des Studios, aber solange Bloober Team diesen Stil noch verfeinert, wird das Team eindeutig besser. Charaktere und Story sind hier stärker als in allem, was dieses Team bisher gemacht hat. Und die Welt ist reich an Details und Atmosphäre, was durch einen stimmungsvollen Soundtrack noch besser wird.“

Bloober Team betonte im vergangenen Jahr noch: „Derzeit konzentrieren wir uns auf die Xbox Series X und S sowie auf den PC. Daher haben wir derzeit keine Pläne für andere Plattformen.“ Doch im Juni signalisierte eine Alterseinstufung, dass die Enthüllung der PS5-Version von „The Medium“ unmittelbar bevorsteht.

„The Medium“ ist ein Horror-Abenteuer, in dem ihr in die Rolle eines Mediums schlüpft und mit dessen übersinnlichen Fähigkeiten Orte erkundet, an die euer Selbst in der realen Welt nicht gelangen kann. Zu den spielerischen Besonderheiten von „The Medium“ gehört das Gameplay, das sich über zwei Welten gleichzeitig erstreckt und so eine ganz neue Horror-Erfahrung bieten soll.

„Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster“, so die Macher. Nachfolgend der Trailer zur PS5-Ankündigung.

