Hades: Entwickler über eine mögliche Cross-Progression

"Hades" erscheint im August für die PlayStation-Plattformen.

Nach dem erfolgreichen Launch auf dem PC und Nintendos Switch im vergangenen Sommer wurde der Indie-Hit „Hades“ am Wochenende auch für die Xbox- und PlayStation-Systeme bestätigt.

Wer den Titel bereits für den PC oder Switch sein Eigen nennen sollte, dürfte sich möglicherweise schon die Frage nach einer möglichen Unterstützung der Cross-Progression gestellt haben, die es den Spielern ermöglichen würde, ihre Fortschritte auf eine andere Plattform zu verfrachten. Wie die verantwortlichen Entwickler von Supergiant Games auf Nachfrage bestätigten, solltet ihr mit diesem Feature nicht rechnen.

Technische Probleme verhinderten die Umsetzung

Ohne näher ins Detail zu gehen, wiesen die Macher darauf hin, dass das Feature aufgrund technischer Begebenheiten beziehungsweise Probleme nicht realisiert werden konnte. Solltet ihr „Hades“ für die PlayStation- oder Xbox-Plattformen erwerben, bleibt euch also nichts anderes übrig, als das Abenteuer noch einmal von vorne zu beginnen.

„Hades“ wird am 13. August 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Abonnenten des Xbox Game Pass können den Rogue-lite-Hit pünktlich zum Launch auf den Xbox-Konsolen ohne zusätzliche Kosten spielen und herunterladen.

In „Hades“ schlüpft ihr in die Rolle eines unsterblichen Prinzen und versucht, euch aus den Fängen des Gottes der Unterwelt zu befreien. Auf der PS5 soll „Hades“ dabei mit einer Darstellung in 4K und 60FPS sowie der Unterstützung des DualSense-Controllers punkten.

