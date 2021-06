Back 4 Blood: Shooter setzt eine permanente Internet-Verbindung voraus

"Back 4 Blood" erscheint im Oktober 2021.

Mit „Back 4 Blood“ erscheint im Herbst dieses Jahres der neueste Multiplayer-Shooter „Left 4 Dead“-Macher der Turtle Rock Studios.

Wie bereits bestätigt wurde, wird es euch in „Back 4 Blood“ ermöglicht, euch nicht nur mit anderen Spielern in das Getümmel zu stürzen. Sollte euch einmal nicht der Sinn nach menschlichen Mitspielern stehen, könnt ihr zudem eine Gruppe aus KI-Mitstreitern zusammenstellen. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass „Back 4 Blood“ zumindest zum Launch eine permanente Internet-Verbindung voraussetzen wird.

Entwickler denken über einen Offline-Modus nach

Dies bestätigten die Verantwortlichen der Turtle Rock Studios auf Nachfrage eines Nutzers. Wie es weiter heißt, ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Stattdessen denken die Entwickler laut eigenen Angaben über einen Offline-Modus nach, der zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte. Spruchreif sei diesbezüglich allerdings noch nichts.

Zum Thema: Back 4 Blood: Die Koop-Gefechte und der PVP-Modus im neuen Trailer

„Back 4 Blood“ wird am 12. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und verfrachtet euch in eine Welt, die von einem gefährlichen Parasiten heimgesucht wurde. In „Back 4 Blood“ schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen und nehmt gemeinsam den Kampf gegen den Parasiten und die Infizierten auf.

Dank der enthaltenen PvP-Komponente könnt ihr zudem gegen andere Spieler antreten.

We’re looking into ways we could support offline for the future but you will need an internet connection to play at launch. — Turtle Rock Studios is Hiring (@TurtleRock) June 13, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Back 4 Blood