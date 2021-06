Cyberpunk 2077: Update 1.23 behebt Fehler und Absturzursachen

"Cyberpunk 2077" kehrt in Kürze in den PlayStation Store zurück.

Zum Release im November des vergangenen Jahres hatte das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ mit zahlreichen Bugs und technischen Problemen zu kämpfen, denen sich die Entwickler von CD Projekt in den vergangenen Monaten mit diversen Updates annahmen.

Wie das polnische Studio bekannt gab, steht ab sofort der nächste Patch bereit, der „Cyberpunk 2077“ auf die Version 1.23 hebt. Mit dem neuesten Update wurden laut offiziellen Angaben diverse Fehler behoben, mit denen Missionen wie „Familienangelegenheiten“, „Der Coup“, „Die Nomadin/Der Nomade“ oder „The Hunt“ noch zu kämpfen hatten.

Changelog fasst die Neuerungen zusammen

Des Weiteren wurden Johnnys Geister-Erscheinung in diversen Quests korrigiert, die Darstellung der Felsen in den Badlands optimiert und diverse Clipping-Fehler in Zusammenhang mit der Kleidung von NPCs behoben. Hinzukommen weitere behobene Bugs sowie aus der Welt geschaffte Fehler, die in verschiedenen Fällen zu Abstürzen führen konnten.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: PSN-Rückkehr samt Termin bestätigt

Den kompletten und recht umfangreichen Changelog zum Update 1.23 findet ihr in einer deutschsprachigen Fassung auf der offiziellen Website. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, wird „Cyberpunk 2077“ am 21. Juni 2021 und somit in der nächsten Woche in den PlayStation Store zurückkehren. Trotz der Updates der letzten Monate rät Sony Interactive Entertainment weiterhin davon ab, das Rollenspiel auf dem Standard-Modell der PlayStation 4 in Angriff zu nehmen.

Stattdessen solltet ihr „Cyberpunk 2077“ laut dem japanischen Unternehmen aus Performance-Gründe im Optimalfall auf der PlayStation 4 Pro oder der PlayStation 5 spielen.

Quelle: Cyberpunk.net

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077