Demon’s Souls: PS4-Version in den Datenbanken des PlayStation Network entdeckt

"Demon's Souls": Das Remake erschien exklusiv für die PS5.

Zu den Highlights, die zum Launch der PlayStation 5 zur Verfügung standen, gehörte zweifelsohne das Remake zu From Softwares Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“.

Die Neuauflage entstand bei den Remaster-Experten von Bluepoint Games, die dem düsteren Abenteuer mit einer beeindruckenden Grafik und kleineren spielerischen Verbesserungen den Weg auf die Hardware der aktuellen Generation ebneten. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um eine PlayStation 4-Version des Remakes die Runde machten, wurde diese nun auch in den Datenbanken des PlayStation Networks entdeckt.

Auch wenn Sony Interactive Entertainment aktuell auf eine Cross-Generation-Strategie setzt und kommende Spiele wie „Horizon: Forbidden West“, das neue „God of War“ oder „Gran Turismo 7“ sowohl für die PlayStation 5 als auch die PlayStation 4 veröffentlicht, sollten wir beim Remake von „Demons Souls“ wohl nicht mit einer entsprechenden Ankündigung rechnen. Stattdessen wird vermutet, dass wir es hier lediglich mit einem simplen Platzhalter zu tun haben.

Zum Thema: Bluepoint Games: Übernahme durch Sony nur eine Frage der Zeit?

Denkbar wäre zudem, dass die Entwicklung des „Demon’s Souls“-Remake auf der PlayStation 4 ihren Anfang nahm, ehe die Macher von Bluepoint Games auf die PlayStation 5 wechselten. Wie das Studio kürzlich noch einmal bestätigte, wurde hinter den Kulissen bereits mit den Arbeiten am nächsten großen Projekt begonnen.

Wann dieses offiziell vorgestellt beziehungsweise enthüllt werden soll, wurde leider nicht verraten.

🚨 Demon’s Souls News :

🟥 YES ! Demon’s Souls have PS4 Version in Database !

🟧 BUT This Version Can Be Cancelled , Can Be Release Soon Or Can Be only small Test Version For Developers

🟦 #DemonsSouls #PS5 #PS4 https://t.co/kbXXmuxq9P pic.twitter.com/2th3sWn0tj

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 16, 2021