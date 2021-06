Knockout City: Heatwave-Event startet in Kürze – Details und Trailer

In "Knockout City" könnt ihr euch an einem Event beteiligen.

Electronic Arts und Velan Studios haben für „Knockout City“ das Heatwave-Event angekündigt. Es startet am 22. Juni 2021 – also am kommenden Dienstag,. Das Ende wird am Montag, dem 5. Juli 2021 eingeläutet.

Im Zuge des Heatwave-Events sammeln Spieler Wassereis, das überall auf den Karten von „Knockout City“ versteckt ist. Dabei wird die Chance eröffnet, begrenzte Gegenstände wie den Eiswagen-Gleiter oder eine Einlaufpose freizuschalten.

Um diese Boni abstauben zu können, müsst ihr Spiele abschließen, Wassereis finden und Heatwave-Tickets verdienen, die im Heatwave-Eventladen eingetauscht werden können. Beim Abschluss aller Heatwave-Verträge wird zudem das legendäre ultimative Hologramm, der Feuerhydrant, freigeschaltet.

Außerdem werden neue Playlists verfügbar gemacht. Dazu zählen:

22. Juni – Party-Duell 1-gegen-1, ALLE Spezialbälle Klassische Duellregeln: Gefahrenzone, keine Warnanzeige usw.

29. Juni – Dreier-Team-Chaos 2-gegen-2-gegen-2, Jeder-gegen-jeden in Teams Das erste Team mit 15 Knockouts gewinnt die Runde



„Auch nach dem Heatwave-Event steht in Saison 1 von Knockout City noch vieles bevor. Neue Playlists, wöchentliche Crew-Verträge und weitere Überraschungen erwarten die Spieler“, so die Macher ergänzend.

In „Knockout City“ könnt ihr euch mit Freunden zusammenschließen, euren persönlichen Rowdy stylen und verschiedene Angriffsstrategien nutzen. Im Spielverlauf seid ihr damit beschäftigt, Bälle zu fangen und auszuweichen oder andere Rowdys anzugreifen.

Weitere Meldungen zu Knockout City:

Die PS4-Version von „Knockout City“ kommt auf 81 Punkte. Der User-Score liegt bei 7.6. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Knockout City“-Übersicht. Nachfolgend ein Trailer zum heute angekündigten Event:

