Metro Exodus für PS5: DualSense-Features von 4A Games erklärt

"Metro Exodus" erobert die PS5 und macht sich die Features des DualSense-Controllers zunutze. In einem Blogeintrag wurden diese näher vorgestellt.

„Metro Exodus“ wird auf der PS5 die DualSense-Funktionen unterstützen, zu denen auf dem PlayStation Blog ein paar weitere Details genannt wurden. Laut der Angabe der Entwickler fühlt sich jede Waffe im Spiel einzigartig an. Das haptische Feedback gebe jeder Waffe ein einzigartiges Gefühl beim Entladen, Rückstoß, Nachladen oder bei einer Ladehemmung.

Auch subtile Unterschiede innerhalb der Waffenklasse

Die Spieler sollen sogar die subtilen Unterschiede innerhalb derselben Waffenklasse spüren, wenn sie diese mit Hilfe der Crafting- und Anpassungsmechanik im Spiel anpassen und individualisieren – darunter das Hinzufügen eines schwereren Schaftes, um die Stabilität zu erhöhen, oder eines Schalldämpfers, um den Mündungsanstieg zu reduzieren. Es verändert die Reaktion des Controllers in den Händen des Spielers.

„Einige der charakteristischen Waffen von Metro sind die handgefertigte, pneumatische Tikhar und die federbelastete Helsing. Und wir haben die perfekte Verwendung für die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers gefunden, um den erhöhten Druck oder Widerstand beim Zünden/Laden dieser einzigartigen Feuerwaffen zu simulieren“, so 4A Games.

Um die Tikhar tödlich zu machen, ist es wichtig, den Luftdruck im Tank hoch zu halten. Dieser muss manuell durch Pumpen am rechten Abzug erhöht werden. Und mit zunehmendem Druck steigt auch der Widerstand am Abzug, so dass die Spieler spüren, wann der maximale Druck erreicht ist.

Feedback beim Bedienen von Maschinen

Die Entwickler verwenden die adaptiven Auslöser auch, um den Widerstand beim Rudern, beim Bedienen von Maschinen oder beim Fahren des in der kaspischen Wüste erworbenen Geländewagens von „Metro“ zu imitieren.

„Wie ihr es vielleicht schon erraten habt, ist die Schaffung dieses Gefühls der Immersion eines unserer Hauptziele für die Metro-Serie. Wir haben unser Handwerk in den letzten zehn Jahren verfeinert, indem wir erzählerische, akustische und visuelle Tricks eingesetzt haben, um die Spieler tiefer in die Spielwelt zu ziehen“, so die Macher ergänzend.

Auch wurden zur allgemeinen New-Gen-Verbesserung ein paar Details geteilt: „Wir haben die Framerate von 30 auf 60 FPS verdoppelt und die Auflösung auf 4K vervierfacht, während wir unsere Engine komplett überarbeitet haben, um ein vollständiges Ray-traced-Beleuchtungserlebnis zu liefern, das einen noch nie dagewesenen Realismus bietet“. Ebenfalls wird auf der PS5 3D-Audio unterstützt.

Mehr zu Metro Exodus:

Die „Metro Exodus Complete Edition“ erscheint am 18. Juni 2021 für die PS5. Das ebenfalls morgen erscheinende Update für „Metro Exodus“ bietet eine Reihe von Verbesserungen für das Spiel, darunter verbesserte Grafiken und Ladezeiten sowie Ray-Tracing.

