PS4 & PS5: Sony ist immer auf der Suche nach „neuen Erfahrungen“

Die PlayStation Studios wollen ihren Kunden "frische Erfahrungen" bieten.

Vergangene Woche wurde bekanntgegeben, das noch junge Entwicklerstudio Deviation Games arbeite gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment an einer neuen PlayStation-exklusiven Marke. Gegenüber den Kollegen von Eurogamer ging Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, näher auf die Strategie des Unternehmens ein, seinen Kunden immer neue spielerische Erfahrungen bieten zu wollen.

PlayStation: Sony will „frische Erfahrungen“ für sein Publikum

Wie Hulst ausführt, seien neue IPs wunderbar und er sowie seine Kollegen seien „immer auf der Suche nach frischen, neuen Erfahrungen für das Publikum, für die PlayStation-Community.“ Bezüglich der Zusammenarbeit mit Deviation Games findet das Oberhaupt der PlayStation Studios ebenfalls lobende Worte, denn die Leiter der neuen Spieleschmiede würden fest „an unser Engagement für Innovation, für Qualität“ glauben.

Entscheidend sei für Hulst, Möglichkeiten und Wege zu finden, „dem Publikum die innovativsten und hochwertigsten Erfahrungen zu bieten. Und am Ende des Tages spielt es für mich keine Rolle, wie wir es organisatorisch einrichten.“ Es würde jedoch in erster Linie immer darum gehen, „wie wir unserer Community letztendlich die bestmöglichen Erlebnisse bieten können.“

Zum Thema: Horizon Forbidden West: Für Hermen Hulst fühlt sich das Spiel „wie ein Geschenk“ an

Sony Interactive Entertainment sei darauf aus, seinen Kunden eine möglichst breite Palette an spielerischen Erfahrungen zu bieten, wie er bereits Ende April in einem Interview erklärte. Natürlich werde es in Zukunft viele Blockbuster-Titel für die PlayStation geben, doch auch experimentelle Games sollen weiterhin einen Platz im Portfolio haben, denn diese seien „das Herz und die Seele dessen, was wir hier in den PlayStation Studios machen.“

Was ist eure Meinung zu Sonys Herangehensweise?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation