Ratchet & Clank Rift Apart: Update 1.001.003 löst 120-HZ-Problem – Changelog

"Ratchet & Clank: Rift Apart" hat das Update 1.001.003 erhalten. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" befindet sich seit Mitte Juni auf dem Markt.

Das kürzlich für die PS5 veröffentlichte „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wurde mit einem Update auf die Version 1.001.003 angehoben. Die Aktualisierung widmet sich unter anderem einem Problem mit dem 120 FPS-Output, der unter bestimmten Umständen zu visuellen Kompatibilitätsproblemen führen konnte.

Weitere Bestandteile des Updates widmen sich der allgemeinen Spielstabilität und Problemen, die im Zusammenhang mit Rivet auftreten konnten. Der nachfolgende Changelog liefert weitere Details.

Version 1.001.003 Release Notes

Verbesserte allgemeine Spielstabilität

Verhindert, dass Spieler steckenbleiben, wenn ein Waffenvideo nicht abgespielt wird

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler während der Phantom-Verfolgungsjagd steckenbleiben konnte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Rivet ohne den Hammer spawnen konnte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Rivet nach dem Einsammeln von Zurpstones im Herausforderungsmodus steckenbleiben konnte

Verschiedene zusätzliche Fehlerbehebungen

Deaktivierung der automatischen 120-Hz-Displayausgabe in den Performance-Modi

Wenn vor diesem Update in den Systemeinstellungen ‚120-Hz-Ausgabe aktivieren‘ eingestellt war, wurde bei Verwendung des Performance-RT- oder Performance-Modus automatisch ein 120-Hz-fähiger Bildschirm erkannt und ein 120-Hz-Ausgabemodus verwendet. Dies änderte zwar nicht die Framerate des Spiels, reduzierte aber die Eingabelatenz um ~8 ms.

Dabei gab es allerdings einen Haken: Die Aktivierung dieses Modus führte zu visuellen Kompatibilitätsproblemen mit einigen Bildschirmen, die den Spielern nicht automatisch zugemutet werden sollten. „Wir suchen nach Möglichkeiten, diese Funktion zur Reduzierung der Eingabelatenz in einem zukünftigen Update wieder einzuführen“, so Hello Games ergänzend.

Tipps zu Ratchet & Clank Rift Apart:

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wurde am 11. Juni 2021 für die PS5 auf den Markt gebracht. Mehr zum neuen Spiel von Insomniac Games erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart