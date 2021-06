DualSense: PS5-Controller ab sofort in den Farben „Midnight Black“ & „Cosmic Red“ erhältlich

Der DualSense ist ab sofort in zwei neuen Farbvarianten erhältlich.

In einer aktuellen Pressemitteilung wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass PlayStation 5-Spieler ab sofort die Möglichkeit haben, für zusätzliche Farbe im heimischen Wohn- oder Zockerzimmer zu sorgen.

So stehen ab sofort gleich zwei neue Farbvarianten des DualSense-Controllers bereit. Zum einen haben wir es hier mit der Version im „Midnight Black“-Design zu tun, die für 69,99 Euro den Weg in den Handel findet. Offiziellen Angaben zufolge punktet der DualSense-Controller in „Midnight Black“ mit zwei dezent abweichenden Schwarztönen und hellgrauen Details, mit denen unser Eindruck vom Weltall am Nachthimmel nachempfunden werden soll.

Neue Farbvarianten sorgen für frischen Wind

Nummer Zwei im Bunde ist die „Cosmic Red“ genannte Version. Die „Cosmic Red“-Variante bietet laut Sony Interactive Entertainment eine markantes Design in den Farben Rot und Schwarz – inspiriert von der einzigartigen, leuchtenden Farbkraft der Rottöne unseres Kosmos. Im Vergleich mit dem „Midnight Black“-Modell fällt die „Cosmic Red“-Version etwas teurer aus und kann zur Unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro erworben werden.

Zum Thema: DualSense: Midnight Black und Cosmic Red vorbestellbar

„Nicht nur die markante Farbgestaltung in zwei Farbtönen hebt den DualSense-Controller von bisherigen Controllern für PlayStation-Konsolen ab. Vor allem mit seinen innovativen Funktionen wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern stellt der DualSense-Controller eine signifikante Veränderung dar“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

Erweben könnt ihr die beiden neuen Farbvarianten des DualSense-Controllers unter den folgenden Direktlinks.

