PS5 & Xbox Series X/S: Metro-Entwickler loben die CPU-Leistung

In einem aktuellen Pressegespräch beantwortete 4A Games ein paar Fragen zur New-Gen-Entwicklung. Vor allem die CPU wirke sich stark auf mehrere Entwicklungsbereiche aus.

"Metro Exodus" ist ab sofort für PS5 erhältlich.

Seit heute ist der handlungsbasierte First-Person-Shooter „Metro Exodus“ auch für die neue Konsolengeneration erhältlich. Damit könnt ihr das Spiel jetzt mit einer 4K-Auflösung, 60 Bildern pro Sekunde und aktiviertem Raytracing genießen. PS5-Spieler kommen zusätzlich in den Genuss der DualSense-Features.

Wie genau das zuständige Entwicklerstudio 4A Games von der neuartigen Konsolen-Hardware profitiert hat, teilten sie kürzlich in einem Pressegespräch mit.

Weniger Einschränkungen bei der Entwicklung

Die Entwickler scheinen von der höheren Leistung der PS5 und Xbox Series X/S beeindruckt zu sein. Der Senior Rendering Programmierer des Studios lobte vor allem die Zen 2 CPU von AMD. Er sieht darin eine deutliche Steigerung gegenüber der Last-Gen-Konsolen.

„Ich bin Rendering-Programmierer und wir haben festgestellt, dass wir bei der vorherigen Generation viel mehr mit den CPUs eingeschränkt waren. Wir waren oft viel mehr an die CPU gebunden und wir finden nicht, dass das bei dieser Generation auch nur annähernd so ein Problem ist. Sie sind also definitiv eine erhebliche Verbesserung gegenüber der vorherigen Generation,“ erklärt der erfahrene Entwickler.

Dem fügt er hinzu, dass sich die leistungsstarke CPU auf gleich mehrere Entwicklungsbereiche auswirkt. Damit kann in reinen New-Gen-Titeln zum Beispiel die gegnerische KI verbessert werden.

Bereits letzten Sommer sprachen die Entwickler von 4A Games über die technischen Vorteile der PS5. Dabei hoben sie die SSD-Geschwindigkeit und die Raytracing-Funktion hervor, die zukünftig eine elementare Rolle spielen soll. Kurz darauf bezeichneten sie diese Technologie als „Generationssprung„.

Quelle: Wccftech

