Scarlet Nexus: Das bietet der Titel – Neues Showcase-Video

In einem neuen Video wird euch "Scarlet Nexus" umfangreich vorgestellt. Auch Gameplay-Szenen bekommt ihr dabei zu Gesicht.

"Scarlet Nexus" kommt im Juni auf den Markt.

Bandai Namco Entertainment hat weiteres Videomaterial zu „Scarlet Nexus“ veröffentlicht. Es hat eine Länge von rund 13 Minuten und zeigt verschiedene Entwickler, die umfangreich auf den Titel eingehen. Auch Gameplay-Szenen bekommt ihr dabei zu Gesicht.

„Scarlet Nexus“ versetzt euch in die Rolle von Yuito Sumeragi und lässt euch die vom 90er Jahre Neopunk inspirierten Straßen von New Himuka erkunden. Dabei handelt es sich um eine Welt, die von mysteriösen Kreaturen namens die ‚Anderen‘ bedroht wird. Sie ernähren sich von Menschenhirnen.

Diesen Monstern stellt sich die AAF, die Anderen-Abwehrstreitkraft, mit ihren Kämpfern entgegen. Eines der Mitglieder ist Yuito – ausgestattet mit einem scharfen Katana sowie psychokinetischen Kräften. Um die furchteinflößenden Kreaturen zu besiegen, können Teammitglieder ihre einzigartigen Kräfte mit Yuito teilen, indem sie ihre Gehirne und ihre Fähigkeiten miteinander verbinden.

Demo verfügbar

Vor dem Launch von „Scarlet Nexus“ bietet sich die Möglichkeit, in eine Demo hineinzuschnuppern. Mit einem Klick auf die folgenden Links landet ihr direkt im PlayStation Store:

In der Demo könnt ihr euch als als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall in das Abenteuer stürzen, verschiedene Cutscenes genießen und eure Psychokinese an der Seite von Verbündeten testen.

Sollte euch die Demo gefallen, dann bietet sich der Kauf der Vollversion an. Zwei unterschiedliche Versionen werden angeboten:

Die Deluxe Edition kommt zusätzlich mit dem „Brainpunk“-Paket daher, das den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und ein besonderes Kampfkleidungsset beinhaltet. Hinzukommen kommen drei zusätzliche Plugin-Variationen und ein „Der Andere“-Anhänger.

„Scarlet Nexus“ wird am 25. Juni 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

