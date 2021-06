Kena Bridge of Spirits: Acht Minuten Gameplay zu dem magischen Abenteuer

Das Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" zeigt sich in einem weiteren achtminütiges Gameplay-Video. Somit kann man einen weiteren Eindruck von dem magischen Abenteuer erhalten.

Eines der am meisten erwarteten Abenteuer der noch jungen PlayStation 5-Generation ist sicherlich das kommende Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“. Nun haben die zuständigen Entwickler von Ember Labs ein weiteres Video veröffentlicht, mit dem man uns bereits acht Minuten aus dem Spiel zeigt. Das Material soll auf einem PC aufgenommen worden sein.

Ein magisches Abenteuer

Mit „Kena: Bridge of Spirits“ bekommen die Spieler ein Action-Adventure mit einer liebevollen Ästhetik und einer emotionalen Geschichte geboten, in dem sie die Welt erkunden und rasante Kämpfe erleben können. Im Laufe des Abenteuers kann man Geistergefährten entdecken, die auch als Fäulnis bekannt sind. Man kann sie in sein eigenes Team aufnehmen, ihre Fähigkeiten verbessern und dank ihnen neue Wege für die Manipulation der Umwelt entdecken.

Die Entwickler möchten die Action und die Handlung nahtlos ineinander übergehen lassen, um ein komplett unvergessliches Erlebnis für die Spieler zu erschaffen. Die junge Seelenführerin Kena wird im Laufe ihres Abenteuers auch die mysteriösen Hintergründe für den Untergang ihres Dorfes finden.

„Kena: Bridge of Spirits“ wird am 24. August 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Epic Games Store) erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch jederzeit in unserer Themenübersicht entdecken.

