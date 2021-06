Tales of Arise: Alphen im neuen Trailer vorgestellt

"Tales of Arise" zeigt sich in einem neuen Trailer. Diesmal steht der Protagonist Alphen im Fokus, der anhand unterschiedlicher Spielszenen vorgestellt wird.

"Tales of Arise" kommt im September auf den Markt.

Nachdem Bandai Namco Entertainment in den vergangenen Wochen zahlreiche Videos zum JRPG „Tales of Arise“ herausbrachte, folgte heute ein weiterer Clip, in dem der Protagonist Alphen vorgestellt wird. Zu Gesicht bekommt ihr dabei einige Dialoge, aber auch Kampfszenen, in denen der genannte Charakter in den Fokus rückt.

„Fest entschlossen, die Dahnaner zu befreien, muss Alphen auf seiner Reise viele Herausforderungen meistern, um endlich die Freiheit zu schmecken“, so Bandai Namco Entertainment.

Zur PLAY3-Vorschau: Tales of Arise: Neuer Wasserfarben-Look trifft auf Kult-DNA

Die bekannten Details zur Handlung: „Tales of Arise“ spielt in einem Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beheimatet. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen.

Doch seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. „Tales of Arise“ beginnt mit zwei Personen, die in verschiedenen Welten geboren wurden und die Hoffnung haben, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft für sich und ihr Volk zu schaffen.

Weitere Meldungen und Videos zu Tales of Arise:

„Tales of Arise“ wird in Europa am 10. September 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen, in dem Alphen vorgestellt wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tales of Arise