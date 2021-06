Castlevania Advance Collection: Alterseinstufung deutet auf weitere Retro-Sammlung hin

"Castlevania Advance Collection" in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Konami derzeit an einer weiteren „Castlevania“-Sammlung, die ausgewählte klassische Ableger der Reihe mit sich bringt.

Diese trägt den Namen „Castlevania Advance Collection“ und tauchte nun in den Datenbanken des australischen Rating-Boards auf, das die Sammlung mit einer entsprechenden Altereinstufung versah. Dem Eintrag lässt sich zudem entnehmen, dass die „Castlevania Advance Collection“ bei den Entwicklern von M2 entsteht. Zuletzt machte M2 mit mehreren Retro-Sammlungen wie der „Mega Man X Legacy Collection“, der „Castlevania Anniversary Collection“ oder der „Contra Anniversary Collection“ auf sich aufmerksam.

Welche Ableger befinden sich an Bord?

Nähere Details oder gar eine offizielle Ankündigung der „Castlevania Advance Collection“ lassen aktuell noch auf sich warten. Daher kann auch nur spekuliert werden, welche Titel im Zuge der Retro-Sammlung mit von der Partie sind. Aufgrund des Namens gilt allerdings als sicher, dass hier die drei GameBoy Advance-Abenteuer ein Comeback feiern werden, die von der Community seinerzeit recht positiv aufgenommen wurden.

Zum Thema: Castlevania: Neue Animationsserie offiziell angekündigt

Namentlich haben wir es hier mit „Castlevania: Circle of the Moon“ (2001), „Castlevania: Harmony of Dissonance“ (2002) und „Castlevania: Aria of Sorrow“ (2003) zu tun, die in einer technisch überarbeiteten Fassung an Bord sein könnten.

Sollte Konami für Klarheit sorgen und die „Castlevania Advance Collection“ offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Castlevania Advance Collection