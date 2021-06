Cyberpunk 2077: PS4-Version mit Warnung wieder im PS Store verfügbar

Die digitale PS4-Version ist zurück.

„Cyberpunk 2077“ ist ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung und der anschließenden Entfernung in den PlayStation Store zurückgekehrt. Der Titel aus dem Hause CD Projekt kann dort zum Preis von 49,99 Euro gekauft werden. Damit verzichteten die Macher auf die ursprüngliche UVP.

Doch auch 49,99 Euro sind kein Schnäppchen, wie ein Blick in Richtung Amazon verdeutlicht. Dort wird die Standardversion (noch als Day One-Edition) inkl. Upgrade auf die PS5-Version (sobald erhältlich) für 34,99 Euro gelistet. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt:

Nach wie vor kann die PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres soll das vollständige PS5-Upgrade veröffentlicht werden. „Das Upgrade wird es dem Titel ermöglichen, die Vorteile der leistungsfähigeren Hardware der neuen Konsole voll auszuschöpfen“, so CD Projekt.

Tatsächlich dürfte es sich lohnen, noch etwas zu warten. Denn nach wie vor macht „Cyberpunk 2077“ auf einigen Plattformen keinen runden Eindruck. Das gilt vor allem für die Standard-PS4. „Benutzer werden weiterhin Performance-Probleme mit der PS4-Edition erleben, während CD Projekt Red weiter die Stabilität auf allen Plattformen verbessert“,

Auch im PSN erfolgt eine Warnung: „Der Kauf zur Verwendung auf PS4-Systemen wird nicht empfohlen. Wir empfehlen, das Spiel auf PS4 Pro- oder PS5-Systemen zu verwenden, um das beste Cyberpunk-Erlebnis auf PlayStation zu erhalten.“

„Cyberpunk 2077“ kam im vergangenen Jahr mit massiven Problemen auf den Markt, die Sony dazu veranlassten, den Titel aus dem PSN zu nehmen und Rückerstattungen anzubieten. Gleichzeitig brach der Aktienkurs von CD Projekt ein. Offenbar gehen viele Aktionäre nicht davon aus, dass sich der Entwickler zügig von diesem Debakel erholen wird. Momentan sind es rund 40 Euro pro Aktie, nach 100 Euro im vergangenen Dezember.

Was haltet ihr von der Rückkehr in den PlayStation Store? Zieht ihr den Kauf der digitalen Version in Erwägung? Unabhängig davon: In unserer Themen-Übersicht erfahrt ihr mehr über „Cyberpunk 2077“.

