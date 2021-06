Dead Space: Ankündigung im Juli? Gerüchte über eine Rückkehr der Marke

"Dead Space": Befindet sich ein neuer Titel in Arbeit?

In wenigen Wochen findet der diesjährige Ableger von Electronic Arts‘ „EA Play“-Event statt, auf dem natürlich mit der einen oder anderen Neuankündigung zu rechnen ist.

Wie Jeff Grubb, seines Zeichens Redakteur bei Gamesbeat und als verlässliche Quelle geltender Insider, in einem aktuellen Livestream zu verstehen gab, wird Electronic Arts das „EA Play 2021“-Event nutzen, um die Rückkehr einer etablierten Marke zu bestätigen. Womit wir es hier im Detail zu tun haben, konnte oder wollte Grub zwar nicht bestätigen, lenkte die Spekulationen mit seinen Aussagen aber in eine bestimmte Richtung.

Arbeitet EA Motive an einem neuen Dead Space?

Laut Grub entsteht das besagte Projekt bei den Entwicklern von EA Motive, die zuletzt mit „Star Wars: Squadrons“ auf sich aufmerksam machten und eigenen Stellenausschreibungen zufolge derzeit an gleich mehreren neuen Titeln arbeiten. Im vergangenen Monat merkte Grubb zudem an, dass „wir das neue Projekt zu Gesicht bekommen, wenn wir nicht vorher tot sind“. Im originalen Wortlaut klang das Ganze so: „We’re going to see it… if we’re not dead first“.

Zum Thema: The Callisto Protocol: Entwickler sprechen über die Vergleiche mit Dead Space

Aufgrund dieser Formulierung wird davon ausgegangen, dass Grubb hier eine Rückkehr der „Dead Space“-Marke ins Gespräch gebracht haben könnt. Entsprechende Wünsche seitens der Community gibt es zumindest schon seit einer ganzen Weile. Ob sich hinter dem möglichen Comeback einer etablierten Marke in der Tat „Dead Space“ versteckt, werden wir in wenigen Wochen erfahren.

So findet das „EA Play“-Event in diesem Jahr am 22. Juli und somit in knapp einem Monat statt.

Quelle: Videogames Chronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead Space