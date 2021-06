Prime Day Angebote: PS5-Bundles, Spiele, Filme und mehr

Die PS5 wurde bislang nicht entdeckt.

Bei Amazon wurden die Prime Day-Angebote des Jahres 2021 gestartet. Einmal mehr erwarten euch zahlreiche Angebote, die unter anderem dem Gaming-Bereich zugeordnet werden.

Darunter befinden sich einige PS5-Bundles, leider ohne Konsole. Stattdessen setzen sich die Bundles aus verschiedenen Zubehörprodukten und Spielen zusammen. Dazu zählt beispielsweise ein Paket bestehend aus „Demon’s Souls“ und DualSense-Controller, das mit 89,99 Euro zu Buche schlägt. Gegenüber der UVP der einzelnen Produkte ist es eine Ersparnis von knapp 40 Prozent.

Ebenfalls im Angebot ist eine Kombi aus PlayStation Plus und PS Now. Beide Dienste könnt ihr drei Monate lang günstiger abonnieren. Statt 49,98 Euro werden für das Kombiangebot im Rahmen des Prime-Sales nur 34,99 Euro fällig. Das ist der Preis am Ende des Bestellvorganges.

Die komplette Übersicht über Amazons Prime-Day-Angebote findet ihr hier.

Auf der Übersichtsseite des Amazon Prime Days sind Produkte aus sämtlichen Kategorien gelistet. Dazu zählen Smartphones, Uhren, Klamotten, Werkzeug, Möbel, Staubsauger, Roller, Fernseher, Haushaltsgroßgeräte und unzählige weitere Artikel. Auch die üblichen Blitzangebote warten auf euch.

Wie gewohnt kann es sich lohnen, in einem weiteren Tab einen Preisvergleich offenzuhalten. Denn nicht alle Angebote sind immer wahre Schnäppchen, was auch bei Amazons Prime Day gilt.

